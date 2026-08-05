Singh Tarot Rashifal 5 August 2026: सिंह राशि वाले स्वभाव में लाएं मधुरता, कार्यक्षेत्र में प्रतिद्वंद्वियों से रहें सावधान

सिंह

सिक्स ऑफ वांड्स

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आज का दिन आप के लिए सबका साथ और समर्थन जुटाने में सहयोगी हैं. नेतृत्व के अवसर बनेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सफल रहेंगे. लक्ष्यों को पाने सफलता मिलेगी. लोगों का भरोसा हासिल करेंगे. श्रेष्ठ कार्यों को गति देंगे. बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. अपेक्षित परिणाम पाएंगे. व्यावसायिक गतिविधियों में अवसरों को भुनाएंगे. कला कौशल पर ध्यान देंगे.

कारोबार फोकस बनाए रहेंगे. व्यर्थ की बातों से दूरी बनाएंगे. साख एवं चरित्र का बचाव रखेंगे. अड़चनें दूर हांेगी. यात्रा की संभावनाएं बढ़ेंगी.योजनाओं को मूर्तरूप देंगे. भेंट संवाद पर फोकस रहेगा. साथियों की मदद बनाए रखेंगे. व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी. जीवन स्तर संवार पर रहेगा. सक्रियता और उत्साह कार्य करेंगे. साहस बढ़ा रहेगा.

स्वास्थ्य: वाणी व्यवहार में प्रभाव रहेगा. योग एवं ध्यान बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति कार्यःयोजनाओं को गति देंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन होगा. शुभ सूचनाए मिलेंगी.

रिश्ते: घर में सहजता रखेंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. लोगों से वादा निभाएंगे.

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