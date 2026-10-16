Vrishabh Tarot Rashifal 16 October 2026: अनुबंधों को बनाए रखें, अवसरों का लाभ उठाएं

वृष

टेन आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए लक्ष्य पाने तक प्रयासों को बनाए रखने का संकेतक है. जिद अथवा दबाव में न आएं. क्षमता के अनुरूप भार वहन बनाए रखें. अनुभवों का लाभ उठाएं. चतुराई से विरोधी को पीछे करने की नीति अपनाएं. भावनाओं के दबाव में नहीं आएं. कमतर के बहकावे से बचें. नजरिया सकारात्मक बनाए रखें. नीति नियमों के प्रति सजग रहेंगे.

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पारिवारिक मेलजोल और सलाह को बनाए रखें. आत्मविश्वास से आगे बढ़ें. व्यावसायिक मामलों में अनुकूलता रहेगी. परिचितों का भरोसा बनाए रखें. संयमित गति से आगे बढ़ें. समय पर लक्ष्य पाने का प्रयास रहेगा. व्यर्थ बातों पर ध्यान न दें. कार्य साधने के लिए तत्पर रहें. विविध अनुबंधों को बनाए रखें. अवसरों का लाभ उठाएं.

स्वास्थ्य: सेहत पर ध्यान बढ़ाएं. खानपान में साधारण स्थिति बनी रहेगी. शारीरिक असहजताएं बढ़ेंगी.

आर्थिक स्थिति: व्यवसाय में सहज रहें. आर्थिकी पर नियंत्रण बढ़ाएं. वादे पूरे करने की कोशिश करें.

रिश्ते: खुशी का ख्याल रखें. उलझन में आने से बचें. घर में अधिक समय दें. संबंध निभाने का प्रयास रखें.

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