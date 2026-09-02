Vrishabh Tarot Rashifal 2 September 2026: लोगों की चिकनी-चुपड़ी बातों में ना आएं, लेनदेन में चूक से बचें

वृष

द टावर

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आज का दिन आप के लिए अचानक आए बदलावों से सामंजस्य बिठाने में कठिनाई का संकेतक है. कामकाजी चाल में निरंतरता बनाए रखें. लोगों की मीठी बातों में न आएं. जल्दबाजी फैसले लेने से बचे. कारोबारी मामलों को बेहतर बनाए रखने पर फोकस बढ़ाएं. संबंधियों के प्रति संवेदनशीलता रखें. आसपास पर नजर बनाए रखें.

व्यावसायिक कार्यों में नीति नियम अपनाएं. अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखें. संयमित गतिविधियों को बढ़ावा दें. संतुलित ढंग से कार्य करें. लोगों के साथ भेंट मुलाकात में सावधानी बनाए रखें. लेनदेन में चूक से बचें. अनावश्यक कार्यों में समय नष्ट न करें. स्पष्ट बातों पर ही गौर करें. चापलूस लोगों से बचें. दिनचर्या को नियमित बनाए रखें.

स्वास्थ्य: सेहत से जुड़ी सावधानियों को बनाए रखें. तनाव से बचें. स्वास्थ्य जांच नियमित कराएं.

आर्थिक स्थिति: आय सामान्य रहेगी. निवेश बढ़ा हुआर रहेगा. खर्च पर अंकुश रखें. जरूरी खरीदी कर सकते हैं.

रिश्ते: अपनों की सहमति बनाए रखें.घर में सहजता की कोशिश बढ़ाएं. औरों की निजता सम्मान करें.

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