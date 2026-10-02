scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 2 October 2026: आपसी तालमेल से कारोबार संवारेंगे, पारिवारिक स्थिति बेहतर रहेगी

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 2 October 2026: जिम्मेदारों का साथ बना रहेगा. व्यर्थ बातों पर ध्यान नहीं देंगे. सहज सजगता बनाए रखेंगे. करीबी सहायता बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष
टेन ऑफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए श्रेष्ठ बातों को सीखने और अपनाने में सहयोगी है. बड़ों से बेहतर संवाद बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं को बढ़ावा देंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. आपसी तालमेल से कारोबार संवारेंगे. जिम्मेदारों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास रहेगा. घर में सबसे तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. योग्यता प्रदर्शन पर जोर बना रहेगा.

वाणिज्यिक प्रबंध बेहतर बना रहेगा. विभिन्न मामलों में एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखेंगे. जीवन में हर्ष आनंद बना रहगा. लक्ष्य पाने का प्रयास रहेगा. आसपास शुभता का संचार रहेगा. कार्य करने में नवीन ढंग अपनाएंगे. जिम्मेदारों का साथ बना रहेगा. व्यर्थ बातों पर ध्यान नहीं देंगे. सहज सजगता बनाए रखेंगे. करीबी सहायता बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

भेंट मुलाकात पर फोकस रहेगा, सभी का सहयोग बना रहेगा
सक्रियता के सभी प्रशंसक रहेंगे, नजदीकी मददगार बने रहेंगे
दबाव की रणनीति से बचें, आम सहमति को बढ़ावा दें
उधार के लेन-देन से बचे, निजी खर्च को अनदेखा न करें
मौसमी सावधानी बढ़ाएं, अधिक वजन उठाने से बचें

स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा को बेहतर बनाए रखेंगे. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य साधने में आगे होंगे.
आर्थिक स्थिति: कारोबारी लोगों से तालमेल बनाए रहेंगे. संतुलन से आगे बढ़ेंगे. उपलब्धियों को बढ़ाएंगे.
रिश्ते: घर वाले मददगार रहेंगे. व्यक्तिगत संबंध बेहतर रहेंगे. पारिवारिक स्थिति बेहतर रहेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Mesh Tarot Rashifal 2 October 2026: भेंट मुलाकात पर फोकस रहेगा, सभी का सहयोग बना रहेगा |
    Career Rashifal 2 October 2026 (करियर राशिफल): मीन राशि वालों का कारोबार बढ़ेगा, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 2 October 2026: वृष राशि वालों का सुख सौख्य बढ़ेगा, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 2 अक्टूबर 2026: कुंभ राशि वालों की कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जानें सभी राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 2 अक्टूबर 2026: आज 2 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    आज नई दिल्ली जाने से पहले अलर्ट! जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस के पास लागू हुई धारा 163; ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी |
    आज 2 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: शुभ समय बिताएंगे, मतभेद दूर होंगे |
    आज 2 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: खानपान में सुधार लाएं, मनोबल बनाए रखें |
    आज 2 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: भेंट को जाएंगें, बड़़प्पन रखेंगे |
    आज 2 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: सामंजस्य बढ़ाएं, सहयोग की भावना बढ़ाएं
    Advertisement