आज 21 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है

प्रशासनिक लाभ बढ़ा रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. प्रबंधकीय प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे. कामकाज में अनुकूल रहेगा. व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे. अपनों से करीबी बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे. लगन से लक्ष्य पाएंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. अधिकारीवर्ग प्रसन्न बना रहेगा. सुख संसाधन बढ़ाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे. साहस बढ़ेगा.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों में विश्वास बढ़ेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. उपलब्धियां हासिल करेंगे. प्रबंधकीय योजनाओं में सफल रहेंगे. विविध कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. इच्छित अवसर बने रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय चर्चा को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. लेनदेन में बेहतर रहेंगे. निर्णय क्षमता बढ़ेगी. बड़प्पन रखेंगे. पैतृक विषय गति पाएंगे. सत्ता की गतिविधियों से जुड़ेंगे. करीबी से भेंट होगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से संबंध संवारेंगे. अपनों के लिए समय निकालेंगे. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. सबका समर्थन पाएंगे. मैत्री की भावना बढ़ेगी. बड़ी सोच रखेंगे. संपर्क संवाद संवरेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. आदर सम्मान बढ़ेगा. मन की बात कह पाएंगे. शुभ सूचना मिल सकती है.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रभाव बनाए रखेंगे. निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. सेहत सुधार पाएगी. शारीरिक दोष दूर होंगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: भगवान विनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. ध्यान साधना बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 3, 5 और 6

शुभ रंग : फिरोजी

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