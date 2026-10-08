आज 8 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: संकीर्णता से बचें,  स्पष्टता रखें

कामकाज में प्रबंधन पर ध्यान बढ़ाएंगे. बड़ों की मदद से सहजता बढ़ेगी. पेशेवर सफलता पाएंगे. भौतिक विषयों पर ध्यान देंगे. प्रबंधन बल पाएगा. विविध परिस्थितियां मिश्रित रहेंगी. लंबित कार्यों में धैर्य रखें. संबंधों मेें सजगता रखें. अहंकार व जिद से बचें. भावनात्मक मामलों में धैर्य बढ़ाएं. सबके हित की सोच बनाएं. निजी उपलब्ध्यिों पर जोर रहेगा. परिवार में समय देने की कोशिश बढ़ाएं. निजी विषय बेहतर बनेंगे. प्रयासों में तेजी रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- अधिकारियों से चर्चा में जल्दबाजी न दिखाएं. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर होगा. पेशेवरता को मजबूती मिलेगी. आय पूर्ववत् रहेगी. करियर संवार पाएगा. पेशेवरता रखेंगे.

धन संपत्ति- कार्यव्यवसाय में आर्थिक लाभ का प्रतिशत बेहतर रहेगा. भौतिक सुविधाएं जुटाएंगे. वाहनादि के मामले बनेंगे. जिम्मेदारों को सुनने का भाव रखेंगे. प्रशासन में प्रभावी बने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार के लोगों पर फोकस बढ़ा रहेगा. रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में सहज रहेंगे. करीबियों से सामंजस्यता रखेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में पूर्वाग्रह से बचेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहें. बड़प्पन बढ़ाएं. स्वजनों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- संकीर्णता से बचें. स्पष्टता रखें. स्वास्थ्य जांच पर जोर रहेगा. अवसर की प्रतीक्षा करेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. भावावेश से बचें.

आज का उपाय: कुल के पूर्वजों का विधिवत् तर्पण करें. सपरिवार विनम्र आभार प्रकट करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. पीली वस्तुएं दान करें. बहकावे से बचें.

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शुभ अंक : 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

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