scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 7 September 2026: प्रतिभा प्रदर्शन में सहज रहेंगे, पद प्रभाव बेहतर बने रहेंगे

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 7 September 2026: सबको साथ लेकर चलेंगे. संबंधों में शुभता बढ़ेगी. साथी भरोसेमंद रहेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संवाद में रुचि रखेंगे. मधुर व्यवहार करेंगे. खुशियों को बढ़ाएंगे. मित्रगण साथ निभाएंगे. घर में सामंजस्य रहेगा. संबंधियों से तालमेल बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

सामाजिक दायित्वों को निभाने में आगे होंगे. संपर्क संवाद का स्तर बेहतर बना रहेगा. सहकारिता पर जोर होगा. वाणिज्यिक विषयों में गति लाएंगे. परिवार की मदद मिलेगी. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. व्यवसायिक अनुकूलन बना रहेगा. बंधुजनों का सहयोग बढे़गा. पंरपरागत व्यवसाय से जुड़ेंगे. कामकाज में गंभीरता बढ़ाएंगे. कार्य व्यवसाय में सहज सफलता मिलेगीं. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कर्तव्यों को पूरा करेंगे. भाईचारे पर जोर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्यों में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. विविध मामलों में तेजी दिखाएंगे. कामकाज पर जोर होगा. कार्य़क्षेत्र में गति आएगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- लाभ बढ़त पर रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में सहज रहेंगे. पद प्रभाव बेहतर बने रहेंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. आर्थिक प्रयास संवार लेंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

लापरवाही नहीं दिखाएं, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा
सुखद पल बीतेंगे, भावनात्मक पक्ष बेहतर रहेगा
व्यवहार में सहज रहेंगे, घर में आनंद रहेगा
नियंत्रण बनाए रखें, जिद में नहीं आएं
दोषों में सुधार आएगा, व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे

प्रेम मैत्री- मन की कहने में उत्साहित रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. संबंधों में शुभता बढ़ेगी. साथी भरोसेमंद रहेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संवाद में रुचि रखेंगे. मधुर व्यवहार करेंगे. खुशियों को बढ़ाएंगे. मित्रगण साथ निभाएंगे. घर में सामंजस्य रहेगा. संबंधियों से तालमेल बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. अनुकूलता बढ़ी रहेगी. व्यक्तित्व में सुधार होगा. सेहत सुधार पाएगी.

शुभ अंक: 2, 7, 8 और 9

शुभ रंगः रेड रोज

आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर सपरिवार की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. सहकार बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Mesh Tarot Rashifal 7 September 2026: प्रतिभा प्रदर्शन में सहज रहेंगे, पद प्रभाव बेहतर बने रहेंगे |
    Career Rashifal 7 September 2026 (करियर राशिफल): मीन राशि वाले धैर्य बनाए रखें, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 7 September 2026: वृषभ राशि वालों का विश्वास बढ़ेगा, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 7 सितंबर 2026: सिंह राशि को रुका हुआ धन मिलेगा, जानें आज कैसा रहेगा आपका दिन |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 7 सितंबर 2026: आज 7 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    TMC नेता काजल घोष गिरफ्तार, 72 साल की महिला की जमीन पर कब्जे का आरोप |
    Aaj ka Rashifal 7 सितंबर 2026: मकर राशि में धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    आज 7 सितंबर 2026 मीन राशिफल: खानपान साधारण रहेगा, व्यक्तित्व सामान्य रहेगा |
    आज 7 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: हर्ष आनंद रहेगा, रिश्ता मजबूत होगा |
    आज 7 सितंबर 2026 मकर राशिफल: संकोच का भाव बढ़ेगा, मन के मामले सामान्य रहेंगे
    Advertisement