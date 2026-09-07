Mesh Tarot Rashifal 7 September 2026: प्रतिभा प्रदर्शन में सहज रहेंगे, पद प्रभाव बेहतर बने रहेंगे

सामाजिक दायित्वों को निभाने में आगे होंगे. संपर्क संवाद का स्तर बेहतर बना रहेगा. सहकारिता पर जोर होगा. वाणिज्यिक विषयों में गति लाएंगे. परिवार की मदद मिलेगी. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. व्यवसायिक अनुकूलन बना रहेगा. बंधुजनों का सहयोग बढे़गा. पंरपरागत व्यवसाय से जुड़ेंगे. कामकाज में गंभीरता बढ़ाएंगे. कार्य व्यवसाय में सहज सफलता मिलेगीं. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कर्तव्यों को पूरा करेंगे. भाईचारे पर जोर रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यों में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. विविध मामलों में तेजी दिखाएंगे. कामकाज पर जोर होगा. कार्य़क्षेत्र में गति आएगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- लाभ बढ़त पर रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में सहज रहेंगे. पद प्रभाव बेहतर बने रहेंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. आर्थिक प्रयास संवार लेंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की कहने में उत्साहित रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. संबंधों में शुभता बढ़ेगी. साथी भरोसेमंद रहेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संवाद में रुचि रखेंगे. मधुर व्यवहार करेंगे. खुशियों को बढ़ाएंगे. मित्रगण साथ निभाएंगे. घर में सामंजस्य रहेगा. संबंधियों से तालमेल बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. अनुकूलता बढ़ी रहेगी. व्यक्तित्व में सुधार होगा. सेहत सुधार पाएगी.

शुभ अंक: 2, 7, 8 और 9

शुभ रंगः रेड रोज

आज का उपाय: आदिदेव महादेव शिवशंकर सपरिवार की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. सहकार बढ़ाएं.

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