scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Career Rashifal 7 September 2026 (करियर राशिफल): मीन राशि वाले धैर्य बनाए रखें, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 7 September 2026 (करियर राशिफल): नौकरी में आपकी मेहनत और काम करने का तरीका वरिष्ठों को प्रभावित कर सकता है. नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है.

Advertisement
X
career horoscope
career horoscope

मेष

करियर के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आप अपनी मेहनत और समझदारी से जिम्मेदारियां संभाल लेंगे. नौकरी में कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है. कारोबार में रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा. वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय धैर्य रखें.

वृषभ

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशि को रुका हुआ धन मिलेगा, जानें आज कैसा रहेगा आपका दिन
मकर राशि में धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि
वृषभ राशि वालों का विश्वास बढ़ेगा, जानें अन्य राशियों का हाल
Kal Ka Rashifal 7 September 2026
वृषभ राशि वालों को शुभ सूचनाएं मिलेंगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि
bhagya chakra daily horoscope aries to pisces
माता-पिता के सुख का ग्रहों से क्या संबंध है? देखें भाग्य चक्र

कामकाज में स्थिरता बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और किसी जरूरी काम में सफलता मिल सकती है. व्यापारियों के लिए नई डील या ग्राहक मिलने के योग हैं. जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें.

मिथुन

करियर में नई दिशा मिल सकती है. कार्यस्थल पर आपकी बातों और विचारों को महत्व मिलेगा. नई नौकरी तलाश रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. बिजनेस में नए संपर्क फायदा पहुंचा सकते हैं. काम से जुड़ी किसी योजना को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा.

Advertisement

कर्क

नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इससे आपकी पहचान भी मजबूत होगी. बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर ध्यान देंगे. व्यापार में किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है. किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या बातचीत में अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखें.

सिंह

करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. ऑफिस में आपकी कार्यक्षमता की तारीफ हो सकती है. नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में मुनाफे के मौके बनेंगे. लंबे समय से अटका कोई काम पूरा होने की संभावना है. आत्मविश्वास बनाए रखें, लेकिन अहंकार से बचें.

कन्या

करियर के लिए दिन खास रह सकता है. योजना बनाने, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन और महत्वपूर्ण बातचीत में सफलता मिलने के संकेत हैं. नौकरी में नई भूमिका या जिम्मेदारी मिल सकती है. कारोबार में सोच-समझकर लिया गया फैसला लाभ देगा. अपने काम की प्राथमिकताएं तय करके चलें.

तुला

कामकाज में संतुलन बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और कोई महत्वपूर्ण काम समय पर पूरा हो सकता है. व्यापार में नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा. करियर से जुड़ा कोई अच्छा अवसर सामने आ सकता है.

वृश्चिक

करियर में प्रगति के रास्ते खुल सकते हैं. नौकरी में आपकी मेहनत और काम करने का तरीका वरिष्ठों को प्रभावित कर सकता है. नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. कारोबारियों को नेटवर्किंग का लाभ मिलेगा. किसी भी पेशेवर बातचीत में शब्दों का चयन सोच-समझकर करें.

Advertisement

धनु

कामकाज में बदलाव और नई सीख के मौके मिलेंगे. नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ने का रास्ता भी बनेगा. नई नौकरी या करियर विकल्प पर विचार कर रहे हैं तो दिन महत्वपूर्ण हो सकता है. व्यापार में जल्दबाजी के बजाय लंबी योजना बनाकर चलें.

मकर

करियर में स्थिरता के साथ प्रगति के संकेत हैं. नौकरी में किसी पुराने काम का अच्छा परिणाम मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में नई डील या प्रोजेक्ट पर बातचीत आगे बढ़ सकती है. काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

कुंभ

नौकरी और कारोबार दोनों में नए अवसर मिल सकते हैं. रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. आपके आइडिया को पसंद किया जा सकता है और कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो विकल्पों पर गंभीरता से विचार करें.

मीन

करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन फैसले लेते समय सावधानी जरूरी है. नौकरी में किसी काम को लेकर वरिष्ठों से चर्चा हो सकती है. व्यापार में साझेदारी से जुड़े मामलों में स्पष्टता रखें. मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे मिलेगा, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Career Rashifal 7 September 2026 (करियर राशिफल): मीन राशि वाले धैर्य बनाए रखें, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 7 September 2026: वृषभ राशि वालों का विश्वास बढ़ेगा, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 7 सितंबर 2026: सिंह राशि को रुका हुआ धन मिलेगा, जानें आज कैसा रहेगा आपका दिन |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 7 सितंबर 2026: आज 7 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    TMC नेता काजल घोष गिरफ्तार, 72 साल की महिला की जमीन पर कब्जे का आरोप |
    Aaj ka Rashifal 7 सितंबर 2026: मकर राशि में धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    आज 7 सितंबर 2026 मीन राशिफल: खानपान साधारण रहेगा, व्यक्तित्व सामान्य रहेगा |
    आज 7 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: हर्ष आनंद रहेगा, रिश्ता मजबूत होगा |
    आज 7 सितंबर 2026 मकर राशिफल: संकोच का भाव बढ़ेगा, मन के मामले सामान्य रहेंगे |
    आज 7 सितंबर 2026 धनु राशिफल: सजगता बढ़ाएंगे, चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे
    Advertisement