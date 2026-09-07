scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Arthik Rashifal 7 सितंबर 2026: सिंह राशि को रुका हुआ धन मिलेगा, जानें आज कैसा रहेगा आपका दिन

Aaj ka Arthik Rashifal 7 September 2026 (आर्थिक राशिफल): प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े काम पूरे हो सकते हैं. आकर्षक प्रस्ताव मिलने के संकेत हैं. लंबे समय से अटका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है. आर्थिक अवसर बढ़ेंगे और लाभ को बढ़ाने में सफलता मिल सकती है.

Advertisement
X
arthik_rashifal horoscope
arthik_rashifal horoscope

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए आज लाभ बढ़ने के संकेत हैं. प्रतिभा प्रदर्शन में सहज रहेंगे और पद-प्रभाव बेहतर बना रहेगा. अपनी क्षमता से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं. आर्थिक मामलों में किए गए प्रयासों को संवारने का मौका मिलेगा. अच्छे परिणाम मिलने से उत्साह बढ़ेगा और आगे बढ़ने की ऊर्जा बनी रहेगी.

वृष राशि
वृष राशि वालों के लिए वित्तीय लाभ के नए अवसर बन सकते हैं. परंपरागत विषयों पर फोकस बनाए रखने से फायदा मिलेगा. धन-धान्य में वृद्धि के संकेत हैं. कामकाज की गति प्रभावी रहेगी और सफलता का प्रतिशत बेहतर होगा. बैंकिंग से जुड़े कार्यों में भी सक्रियता बनी रहेगी.

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के आर्थिक विषयों को आज बढ़ावा मिलेगा. आधुनिक और नए मामलों में परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं. योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ेंगे. वित्तीय समझ और स्पष्टता बढ़ेगी. बैंकिंग से जुड़े कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. किसी काम में पहल करने से पीछे न हटें.

सम्बंधित ख़बरें

मकर राशि में धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि
Kal Ka Rashifal 7 September 2026
वृषभ राशि वालों को शुभ सूचनाएं मिलेंगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि
bhagya chakra daily horoscope aries to pisces
माता-पिता के सुख का ग्रहों से क्या संबंध है? देखें भाग्य चक्र
aja ekadashi 2026
अजा एकादशी पर बुध का गोचर, कल से इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम शुरू
budh nakshatra parivartan 2026
बुध का बड़ा नक्षत्र परिवर्तन! चमकेगी किस्मत!

कर्क राशि
कर्क राशि वालों को आज अर्थव्यवस्था पर विशेष फोकस रखना होगा. खर्च की अधिकता बनी रह सकती है. किसी भी वित्तीय फैसले में योग्य और भरोसेमंद लोगों की सलाह लेना बेहतर रहेगा. उचित प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन लेनदेन में सावधानी जरूरी होगी. ठगी से बचने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतें.

Advertisement

सिंह राशि
सिंह राशि वालों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का भाव रहेगा. प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े काम पूरे हो सकते हैं. आकर्षक प्रस्ताव मिलने के संकेत हैं. लंबे समय से अटका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है. आर्थिक अवसर बढ़ेंगे और लाभ को बढ़ाने में सफलता मिल सकती है.

कन्या राशि
कन्या राशि वाले भवन और वाहन से जुड़े मामलों में रुचि दिखा सकते हैं. आर्थिक प्रबंधन पर ध्यान बढ़ेगा और संसाधनों से जुड़े मामलों को हल करने में सफलता मिलेगी. उद्योग और व्यवस्था से जुड़े कामों में सक्रियता बढ़ेगी. आर्थिक मामलों को लेकर बनी आशंकाएं भी दूर हो सकती हैं.

तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामले सकारात्मक रह सकते हैं. लाभ का प्रतिशत बढ़ने के संकेत हैं. सफलता हासिल करने पर फोकस बना रहेगा. अपेक्षित परिणाम मिलने से उत्साह बढ़ेगा. अपने लक्ष्य से ध्यान न भटकाएं और योजनाओं को लगातार आगे बढ़ाते रहें.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वाले आज आर्थिक मामलों में नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश करेंगे. हालांकि अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है. संबंधों का फायदा मिल सकता है, लेकिन वरिष्ठों की सलाह को नजरअंदाज न करें. आर्थिक या अन्य महत्वपूर्ण मामलों में अनजान लोगों पर तुरंत भरोसा करने से बचें और सजगता बनाए रखें.

Advertisement

धनु राशि
धनु राशि वालों का आज लाभ बढ़ाने पर जोर रहेगा. नेतृत्व क्षमता पर ध्यान देंगे और लेनदेन से जुड़े मामलों में भरोसा बढ़ेगा. अनुबंधों से जुड़े काम में प्रभावी प्रदर्शन कर सकते हैं. लालच या किसी प्रलोभन में आने से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. प्रबंधन मजबूत बना रहेगा.

मकर राशि
मकर राशि वालों के विदेशी मामलों में गति आ सकती है. निवेश से जुड़े विषयों में रुचि बढ़ेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. विरोधियों से सावधान रहें. किसी काम को तुरंत करने के बजाय सही समय का इंतजार करना फायदेमंद हो सकता है. कार्यव्यवस्था पर फोकस बढ़ाएं.

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए वित्तीय लाभ के अवसर बने रहेंगे. प्रबंधन बेहतर होगा और मनचाही सफलता मिलने के संकेत हैं. योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी. अनुभवी लोगों के साथ तालमेल बढ़ेगा. कुल मिलाकर आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में शुभ परिस्थितियां बन सकती हैं.

मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए प्रबंधन से जुड़े मामलों में सुधार होगा. आर्थिक लाभ बढ़ सकता है और विभिन्न परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे. समकक्ष लोगों का सहयोग मिलेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में लगातार बढ़ोतरी होगी. धन-धान्य में इजाफे के संकेत हैं. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देने का प्रयास सफल हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 7 सितंबर 2026: आज 7 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    TMC नेता काजल घोष गिरफ्तार, 72 साल की महिला की जमीन पर कब्जे का आरोप |
    Aaj ka Rashifal 7 सितंबर 2026: मकर राशि में धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    आज 7 सितंबर 2026 मीन राशिफल: खानपान साधारण रहेगा, व्यक्तित्व सामान्य रहेगा |
    आज 7 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: हर्ष आनंद रहेगा, रिश्ता मजबूत होगा |
    आज 7 सितंबर 2026 मकर राशिफल: संकोच का भाव बढ़ेगा, मन के मामले सामान्य रहेंगे |
    आज 7 सितंबर 2026 धनु राशिफल: सजगता बढ़ाएंगे, चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे |
    आज 7 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: आवेश में न आएं, स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है |
    Ground Report: भागलपुर-मुंगेर में बाढ़ से भारी तबाही, कई गांव जलमग्न, घरों में 5-6 फीट पानी |
    आज 7 सितंबर 2026 तुला राशिफल: सबका ख्याल रखेंगे, बड़प्पन से काम लेंगे
    Advertisement