सभी से संपर्क बेहतर बनाए रखेंगे. कार्य विस्तार की योजनाओं को बढ़ाने की कोशिश होगी. वाणिज्यिक यात्राओं में सफलता बढ़ेगी. साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र बड़ा होगा. साहस पराक्रम बना रहेगा. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. आलस्य त्यागें. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. जानकारी जुटाने में सफल होंगे. कामकाजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों से मेलजोल बढ़ाएंगे. प्रयासों में उचित गति बनी रहेगी. उत्साह बनाए रहेंगे. यात्रा संभव है. कामकाज में तेजी लाएंगे. प्रबंधन को बल मिलेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. श्रेष्ठ प्रयास आगे बढाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. तेजी से काम निकालेंगे. भेंटवार्ताएं सफल होंगी.

प्रेम मैत्री- भाई बंधुओं और संबंधियों से सहजता बढ़ेगी. परिवार में सुख संचार बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत संबंधों का बढ़ावा मिलेगा. परिजनों से सुख साझा करेंगे. सहकार की भावना रखेंगे. रिश्तों को बल देंगे. विनम्रता रखेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. परिचितों के साथ समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में असरदार रहेंगे. सक्रियता दिखाएंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: ओम् शं शंनैश्चयराय नमः का जाप करें. काले पदार्थों का दान करे. साहस बढ़ाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 4, 6 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

---- समाप्त ----