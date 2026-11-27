हिम्मत से आगे बढ़ेंगे. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. करीबियों से सहयोग बढ़ाएंगे. आसपास का वातावरण अनुकूल बना रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. सामाजिक मामलों में रुचि रखेंगे. संपर्क का दायरा बड़ा होगा. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती हैं. आत्मविश्वास व तैयारी से आगे बढ़ेंगे. लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. उत्साह से काम लेंगे. आलस्य को त्यागें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा. करियर व्यापार में प्रभावी बने रहेंगे. व्यर्थ वार्तालाप से बचेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. पेशेवरता रखेंगे.

धन संपत्ति - वित्तीय मजबूती बनी रहेगी. सहकार बढ़ाएंगे. प्रभावशाली जनों से मिलेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों पर जोर रखेंगे. करीबियों की मदद मिलेगी. योजनाएं आकार लेंगी.

प्रेम मैत्री- घर में सुख रहेगा. करीबियों का साथ पाएंगे. परिचितों के साथ समय बिताएंगे. सभी प्रभावित रहेंगे. कुटम्ब से नजदीकी रहेगी. परिजनों से सुख साझा करेंगे. बंधुओं से सामंजस्य बढ़ेगा. रिश्तों को बल देंगे. साथियों से नजदीकी बढ़ेगी. संबंधों पर जोर रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावी रहेगा. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. सक्रियता दिखाएंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा.



आज का उपाय: सिंहवाहिनी देवी मा दुर्गा की पूजा वंदना करें. लाल चुनरी चढ़ाएं. भेंट संवाद बढ़ाएं.

शुभ अंक : 3, 6 और 9

Advertisement

शुभ रंग : लाल गुलाबी

---- समाप्त ----