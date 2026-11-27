अपनों के साथ हर्ष आनंद से वक्त बीतेगा. भव्यता बनाए रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पाएंगे. उत्सव आयोजन में हिस्सा लेंगे. रक्त संबंधियों का सहयोग समर्थन मिलेगा. मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे. सभी का मन जीतेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. भेंटवार्ताएं सफल होंगी. आपसी संकोच दूर होगा. सुविधा संसाधनों पर जोर रहेगा. घर में शुभ संस्कारों को बल मिलेगा. वादा वचन निभाएंगे. शुभता बनी रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- आपसी विश्वास से कार्य करेंगे. सहजता आगे बढ़ेंगे. लेनदेन में असरदार रहेंगे. वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में रहेंगे. तेजी बनाए रखेंगे. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे.



धन संपत्ति - लाभ के अवसर बढ़ेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. परंपरागत कार्यों को बढ़ावा देंगे. संग्रह संरक्षण पर जोर रहेगा. बैंकिंग कार्य बनेंगे. योजनाओं पर फोकस रखेंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार में सुख बढ़ेगा. खुशियों का संचार बना रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. सभी सहयोगी होंगे. साज संवार पर जोर देंगे. आदरभाव सम्मान का भाव बढ़ेगा. खुशियां बनी रहेंगी. मित्रों की संख्या बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. उत्साह मनोबल बना रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा. उत्साहित रहेंगे.

आज का उपाय: असुरों का नाश करने वालीं देवी मां दुर्गाजी के दर्शन करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओपल धारण करें. संवार बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 6 और 9

शुभ रंग : ओपल व्हाइट

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