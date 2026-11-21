आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस मशीनों को काफी स्मार्ट माना जाता है. ये पल भर में चीजों को पहचान सकती हैं. लेकिन चीन में एक ऐसी घटना हुई, जिसने इस तकनीक पर सवाल खड़े कर दिए. यहां AI फायर एक्सटिंग्विशर ने आग की एक तस्वीर को असली आग समझ लिया. इसके बाद उसने पानी की तेज बौछार शुरू कर दी. पानी सीधे एक फूड कियोस्क पर गिरने लगा. देखते ही देखते वहां रखा सामान और आसपास की जगह भीग गई.

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यह घटना 19 नवंबर को चीन के हेबेई प्रांत के झांगजियाकोउ में हुई. यहां के वानलॉन्ग स्की रिजॉर्ट में एक रेस्टोरेंट के बाहर डिजिटल साइन बोर्ड लगा था. इस बोर्ड पर आग की लपटों वाला एनिमेशन चल रहा था. AI सिस्टम ने इसी तस्वीर को असली आग समझ लिया. इसके बाद उसने अपना वाटर नोजल बोर्ड की तरफ घुमा दिया.

आग नहीं, साइन बोर्ड पर दिख रही थीं लपटें

दरअसल, रिजॉर्ट में आग का पता लगाने के लिए AI सिस्टम लगाया गया है. इसमें कैमरे लगे हैं. ये कैमरे आसपास की तस्वीरों पर नजर रखते हैं. सिस्टम इन तस्वीरों को देखकर आग का पता लगाने की कोशिश करता है. लेकिन इस बार सिस्टम से गलती हो गई.

AI-powered fire system sees FLAMES on BARBECUE SIGN and unleashes WATER in China https://t.co/p43m7PtiZ4 — RTVisual (@RT_Visual_on_X) November 20, 2026

AI सिस्टम ने साइन बोर्ड पर चल रही आग की तस्वीर को असली आग मान लिया. इसके बाद उसने पानी की बौछार शुरू कर दी. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पानी की तेज धार बोर्ड पर गिरती दिख रही है. पास में रखा आइसक्रीम काउंटर और बार स्टूल भी पानी से भीग गए.

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कियोस्क को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा

इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है. हालांकि, पानी गिरने से कियोस्क को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा. वहां सफाई की गई. इसके बाद बाकी स्की रिजॉर्ट का काम सामान्य रूप से चलता रहा. रिजॉर्ट के कर्मचारियों का कहना है कि यह सिस्टम आग का तेजी से पता लगाने और उसे बुझाने के लिए बनाया गया है. लेकिन इस बार उसने गलत जगह पानी बरसा दिया.

इस घटना को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट में अलार्म बजने की वजह भी अलग बताई गई है. कुछ रिपोर्ट के मुताबिक, किचन में रखी ग्रिल से सिस्टम का अलार्म शुरू हुआ था. इसके बाद सिस्टम ने असली जगह के बजाय आग की तस्वीर वाले बोर्ड पर पानी डालना शुरू कर दिया.

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मालूम हो, आमतौर पर आग बुझाने वाले सिस्टम गर्मी या धुएं के आधार पर काम करते हैं. लेकिन AI सिस्टम कैमरे से मिली तस्वीरों को भी समझता है. वह आग जैसी दिखने वाली लपटों, रंगों और हलचल को पहचानने की कोशिश करता है.

इस टेकनीक का फायदा यह है कि आग लगने पर सिस्टम जल्दी कार्रवाई कर सकता है. लेकिन चीन की इस घटना ने इसकी एक बड़ी कमी भी दिखाई है. अगर किसी तस्वीर में आग जैसी लपटें दिखें, तो AI उन्हें असली आग समझ सकता है.

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इसी वजह से सुरक्षा के लिए सिर्फ कैमरे पर निर्भर रहना ठीक नहीं है. आग का सही पता लगाने के लिए गर्मी, धुएं और कैमरे से मिली जानकारी को एक साथ जांचना जरूरी है. यह घटना मजेदार जरूर लग सकती है, लेकिन इससे यह सवाल भी उठता है कि सुरक्षा जैसे जरूरी कामों में AI पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए.

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