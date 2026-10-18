आज 18 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: व्यापार के प्रति समर्पित रहेंगे, कार्यों में सक्रियता लाएंगे

पारिवारिक मामले सुधरेंगे. प्रबंधन संवार पाएगा. साख सम्मान और संग्रह में वृद्धि होगी. पहल और दखल बनाए रखेंगे. विविध आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. अपनों के वादे पूरा करेंगे. शुभता बढ़त पर बनी रहेगी. संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. परंपरागत मामलों में उत्साह बना रहेगा. महत्वपूर्ण आयोजन से जुड़ सकते हैं. चर्चाएं सफल होगी. सुविधा संसाधन बल पाएंगे. उत्सव में प्रमुखता से शामिल होंगे. इच्छित वस्तु की प्राप्ति संभव है.

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नौकरी व्यवसाय- पैतृक व्यवसाय में सफल रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. पेशेवर ज्यादा सफल होंगे. व्यापार के प्रति समर्पित रहेंगे. कार्यों में सक्रियता लाएंगे.

धन संपत्ति- धनधान्य के मामले पक्ष में रहेंगे. वाद विवाद सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य की ओर गति बनाए रखेंगे. नियमों का पालन बनाए रखेंगे. आधुनिक प्रयास बढ़ेंगे. चहुंओर लाभ बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- आपसी विश्वास बना रहेगा. रिश्ते सहज बने रहेंगे. अतिथियों का सत्कार करेंगे. भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण बढेगा. मित्रों संग सुखद पल बिताएंगे. प्रिय से जरूरी चर्चा होगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबी मददगार रहेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बनाए रखेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा बना रहेगा. धैर्य और संतुलन बढ़ाएंगे. साज संवार रखेंगे.

आज का उपाय: देवी मां महागौरी की साधना उपासना करें. भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. शुभ संस्कारों बढ़ावा दें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

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