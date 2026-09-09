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आज 9 सितंबर 2026 मेष राशिफल: कला कौशल में बेहतर होंगे, नौकरीपेशा सहज रहेंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 9 September 2026, Aries Horoscope Today: घर में स्वजनों से अधिक अपेक्षाएं न रखें. जरूरी समाचार प्राप्त होंगे. मित्रों से सामंजस्य रखेंगे. घर परिवार में सामान्य वातावरण बना रहेगा. भ्रमण मनोरंजन की रूपरेखा बनाएंगे. प्रेम संबंध मिश्रित रहेंगे.

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aries horoscope
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घर परिवार में स्थिति मिलीजुली बनी रहेगी. भावनात्मक असहजताएं बढ़ सकती हैं. प्रबंधन और सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. लंबित कार्यों में जल्दबाजी न करें. भावुकता में न आएं. अनुशासन व अनुपालन बढ़ाएंगे. व्यवस्थागत कार्यों पर जोर देंगे. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. पैतृक पक्ष से जुड़े कार्यों में गति आएगी. कामकाज प्रभावी व संतुलित बना रहेगा. अपनों के साथ मेल मुलाकात में सहज बने रहें. अपनों से विनम्रता दिखाएं. तर्क-बहस से बचें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रयास बेहतर रहेंगे. कारोबारी अफवाहों पर भरोसा न करें. सभी क्षेत्रों में निरंतरता रहेगी. सफलता का प्रतिशत सहज रहेगा. कला कौशल में बेहतर होंगे. नौकरीपेशा सहज रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक कार्यों में गति बनी रहेगी. लाभ की कोशिशों को बनाए रखेंगे. उचित जांच पड़ताल के बिना अन्य पर भरोसा न करें. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. अधिकारी वर्ग से सहयोग प्राप्त होगा.

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प्रेम मैत्री- विनय विवेक से काम लें. घर में स्वजनों से अधिक अपेक्षाएं न रखें. जरूरी समाचार प्राप्त होंगे. मित्रों से सामंजस्य रखेंगे. घर परिवार में सामान्य वातावरण बना रहेगा. भ्रमण मनोरंजन की रूपरेखा बनाएंगे. प्रेम संबंध मिश्रित रहेंगे. रिश्ता संवार पर रहेगा. प्रियजनों की सुनें.

स्वास्थ्य मनोबल- आपसी रिश्तों में विश्वास बनाए रहें. परंपराओं को बढ़ावा देंगे. सरप्राइज मिल सकता है. सुख सौख्य साझा करें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

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आज का उपाय: रिद्धी सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. सरलता बनाए रखें.

शुभ अंक : 1, 5 और 9

शुभ रंग : अंजीर समान

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