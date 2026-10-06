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आज 6 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: विनम्रता बनाए रखेंगे, निसंकोच आगे बढ़ेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 6 October 2026, Scorpio Horoscope Today: कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. सहज प्रयासों को गति देंगे. कार्य व्यापार में इच्छित परिणाम बनेंगे. वाणिज्यिक मामलों में प्रभावी रहेंगे.

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scorpio horoscope
scorpio horoscope

भाग्य बलवान बना रहेगा. अनुकूल वातावरण से उत्साहित रहेंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. कार्य व्यवसाय के अवसर बढ़ेंगे. कामकाजी उन्नति के अवसर बढत पर रहेंगे. आर्थिक परिस्थिति मजबूत रहेगी. संपर्काें का लाभ उठाएंगे. आस्था भक्ति बढ़ाएंगे. संबंधियों से तालमेल रहेगा. अनुभवियों से सलाह लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. अनुशासन रखेंगे. निंरतरता पर ध्यान देंगे. धर्म कार्यों में रुचि लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. सहज प्रयासों को गति देंगे. कार्य व्यापार में इच्छित परिणाम बनेंगे. वाणिज्यिक मामलों में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति-योजनाओं में बेहतर प्रदर्शनं बनाए रहेंगे. लाभ एवं व्यापार संवार पाएंगे. चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे. मान सम्मान बढ़ेगा. वित्तीय अवरोध दूर होंगे. अच्छे लाभ की संभावना बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- स्वजनों के तालमेल बनाए रखेंगे. परस्पर सहयोग से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंध बेहतर रहेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. मित्रों से भेंट होगी. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. वाणी व्यवहार में सकारात्मक रहेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. शुभ सूचना मिलेगी. सुखद पलों को साझा करेंगे.

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स्वास्थ्य मनोबल- संपर्क का लाभ मिलेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. तार्किकता पर जोर देंगे. आत्मविश्वास बल पाएगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: पितरों को नदी और सरोवर के किनारे जल दें. तिल जौ और कुशा से विधिवत् तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. अन्न दान करें. पुण्य बढ़ाएं. बड़ा सोचें.

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

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