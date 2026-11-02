आज 2 नवंबर 2026 मेष राशिफल: तरक्की के बनेंगे नए रास्ते, अपनों का मिलेगा सहयोग

व्यक्तिगत गतिविधियों को बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण मामलों को समय पर पूरा करेंगे. आवश्यक वस्तु की खरीदी संभव है. मामलों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर एवं प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. स्वार्थ संकीर्णता से बचें. बड़प्पन से काम लें. बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखें. व्थर्थ चर्चा का त्याग करें. दिखावे व बहकावे में न आएं. पारिवारिक मामलों में रुचि बढ़ेगी. वरिष्ठों से मेलजोल की भावना बढ़ेगी.

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नौकरी व्यवसाय - पैतृक कार्यों से जुड़ाव बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र पर फोकस बढ़ाएं. सकारात्मक परिस्थितियां बनी रहेंगी. पद प्रभाव बल पाएंगे. प्रबंधन में संवार बढ़ाएंगे. व्यवस्था को बल देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले गति लेंगे. लेनदेन में उतावली में निर्णय लेने से बचें. वाणिज्यिक विषय मिश्रित रहेंगे. परंपरागत व्यवसाय को बढ़ावा देंगे. तेजी से आगे आने की सोच रखेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सुख बना रहेगा. परिवार से नजदीकी बढ़ाएंगे. निजी संबंध बेहतर बनेंगे. परिजनों से संवाद बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में उत्साह रहेगा. अपनों की मदद मिलेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा. सूझबूझ व सक्रियता बनाए रखें. भावनात्मकता से सभी प्रभावित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अहंकार न दिखाएं. संबंधों का लाभ लें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित जांच रखें. निरंतरता बढ़ाएं. मनोबल रखें.

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर का जल से अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः मंत्र का जाप करें. बड़प्पन से काम लें.



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शुभ अंक : 2, 5 और 9

शुभ रंग : लाल गुलाबी

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