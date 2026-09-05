आज 5 सितंबर 2026 मेष राशिफल: जानकारी जुटाने में सफल होंगे, कामकाज की स्थिति अच्छी होगी

समय की चाल और तेज और प्रभावशाली बनी रहेगी. जीवन स्तर में सुधार बढ़ेगा. विविध प्रयासों में गति आएगी. सबका साथ और सहयोग पाएंगे. मिलजुलकर आगे बढ़ेंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा बनाएंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. सुख सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. जानकारी जुटाने में सफल होंगे. विविध विषयों में रुचि बढ़ाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों से संवाद बेहतर होगा. कामकाजी स्थिति बेहतर होगी. विभिन्न प्रयासों में अपेक्षित परिणाम बनेंगे. व्यापार में उत्साह बढ़ेगा.यात्रा की संभावनाएं बल पाएंगी.

धन संपत्ति- आर्थिक अनुबंध पक्ष में रहेंगे. वाणिज्यिक विषयों को बल मिलेगा. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेगा. सबका साथ सहयोग पाएंगे. सहजता सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंधियों एवं मित्रों का साथ और सहकार उत्साहित रखेगा. करीबियों के साथ भ्रमण मनोरंजन में समय बिताएंगे. भाईचारा बल पाएगा. व्यक्तिगत संबंधों का बढ़ावा मिलेगा. परिजनों से सुख साझा करेंगे. जन सेवा की भावना रखेंगे. रिश्तों को बल देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध कार्यों गति आएगी. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. खानपान व वाणी व्यवहार में असरदार रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा.

शुभ अंक: 5, 6, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. कर्मफलदाता शनिदेव का स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. पहल बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 5, 6, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

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