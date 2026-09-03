आज 3 सितंबर 2026 मेष राशिफल: आयोजन से जुड़ेंगे, व्यवस्था पर फोकस रहेगा

व्यक्तिगत उपलब्धियों को बढ़ाएंगे. नए वस्त्र एवं आभूषणों में रुचि दिखाएंगे. परिवार में उमंग ऊर्जा बनी रहेगी. निजी गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. कार्य व्यापार में महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देंगे. अपनों का साथ विश्वास मनोबल बढ़ाएगा. घर में आनंद रहेगा. धनधान्य विषयों के प्रति रुचि बढ़ाएंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. सुखद वातावरण का लाभ उठाएंगे. समय संवार पर बना रहेगा. सहयोगियों से संवाद के अवसर बढ़ेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता में विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. वरिष्ठों की मदद पाएंगे. आपसी सहयोग से करियर संवरेगा. लाभ अच्छा बना रहेगा.

धन संपत्ति- पूंजीगत मामले बल पाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. परंपरागतकार्यों को बल मिलेगा. पद प्रभाव बनाए रखेंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. वाणिज्यिक मामले बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- कुल के लोगों से भेंट बढ़ाएंगे. प्रेम और सम्मान का भाव बनाए रखेंगे. अपनों संग श्रेष्ठ समय बिताएंगे. मन की बात कह पाएंगे. संबंधियों से करीबी बढ़ेगी. आयोजन से जुड़ेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. स्वजनों से सामंजस्य बढ़ेगा. शुभता का वातावरण रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान पर ध्यान देंगे. सेहत संवरेगी. व्यवस्था पर फोकस रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. वरिष्ठों से भेंट होगी.

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. मिलकर रहें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : मरून

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