नए कामों पर ध्यान देंगे. घर में आपसी मतभेद कम होंगे. रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आपके प्रयासों में तेजी आएगी. सभी को साथ लेकर चलेंगे. आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. कामकाज में आपकी साख बढ़ेगी. जमीन और मकान से जुड़े काम बन सकते हैं. साझेदारी में सफलता मिलने के योग हैं. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें.

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नौकरी और व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे. पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. आपके काम से लोग प्रभावित होंगे. उत्साह के साथ जिम्मेदारियां निभाएंगे. संपर्कों का लाभ मिलेगा.

धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. कला और कौशल से लाभ मिलेगा. कारोबार से जुड़े लक्ष्य पूरे कर सकते हैं. आय में सुधार होगा.

प्रेम-मैत्री: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. परिवार में सुख-शांति रहेगी. प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. रिश्तों में आपसी विश्वास बढ़ेगा. घर का माहौल खुशनुमा रहेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: आपका व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. खानपान पर ध्यान देंगे. सेहत अच्छी रहेगी. काम करने की ऊर्जा बढ़ेगी.

आज का उपाय: भगवान हनुमान को घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़-चने का प्रसाद बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करें.

शुभ अंक : 2, 6 और 9

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शुभ रंग : कांसे के समान

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