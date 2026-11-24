करीबियों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. घर पर मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा. आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. अपने वादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे. किसी के बहकावे में न आएं. अपने काम पर ध्यान दें. सभी के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे. सेहत का ध्यान रखें. अपनी दिनचर्या बेहतर बनाएं. जल्दबाजी में कोई जोखिम न लें. परिवार और प्रियजनों का साथ मिलेगा. संपत्ति से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं.

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नौकरी और व्यवसाय: कामकाज में अपनी कुशलता दिखाएंगे. महत्वपूर्ण बातचीत आगे बढ़ेगी. कारोबार से जुड़े मामलों में स्पष्टता आएगी. अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. किसी भी काम की तैयारी पूरी रखें.

धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. धन की बचत और उसे सुरक्षित रखने पर ध्यान देंगे. बैंकिंग से जुड़े कामों में रुचि बढ़ेगी. कोई उपहार भी मिल सकता है.

प्रेम-मैत्री: परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. सभी का ध्यान रखेंगे. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. प्रियजनों से मुलाकात हो सकती है. परिवार की परंपराओं और संस्कारों को आगे बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: खानपान अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ेगा. सेहत में सुधार होगा. अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे.

आज का उपाय: भगवान हनुमान को घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़-चने का प्रसाद बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करें.



शुभ अंक : 6, 8 और 9

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शुभ रंग : लाल मूंगा

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