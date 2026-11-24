कानूनी मामलों में जल्दबाजी न करें. सोच-समझकर अपना पक्ष रखें. कारोबार से जुड़े मामलों में धैर्य बनाए रखें. दूसरों का सहयोग करें और लेनदेन में सावधानी बरतें. विदेश से जुड़े कामों में राहत मिल सकती है. किसी भी तरह की लापरवाही से बचें. कामकाज में उतार-चढ़ाव रह सकता है. रिश्तों में सुधार के अवसर मिलेंगे. घर में तालमेल बना रहेगा. किसी को उधार देने से बचें और बजट बनाकर खर्च करें.

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नौकरी और व्यवसाय: कारोबार के विस्तार और खर्चों पर ध्यान दें. धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे. किसी के लालच या प्रलोभन में न आएं. कामकाज से जुड़े कुछ मामले अटक सकते हैं. जल्दबाजी से बचें.

धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. विरोधी सक्रिय हो सकते हैं. अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारी न लें. निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर फैसला करें.

प्रेम-मैत्री: करीबियों से बातचीत करते समय सावधानी रखें. रिश्ते सामान्य रहेंगे. प्रियजनों की अनदेखी न करें. मित्रों का विश्वास जीतने में सफल रहेंगे. रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: खानपान में लापरवाही न करें. धैर्य और समझदारी से काम लें. सेहत का ध्यान रखें. वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा.

आज का उपाय: भगवान हनुमान को घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करें. जरूरतमंदों को दान दें.



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शुभ अंक : 5, 6 और 9

शुभ रंग : पीच

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