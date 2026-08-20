आज 20 अगस्त 2026 मेष राशिफल: सतर्कता से संभलेंगे काम, आज का उपाय चमकाएगा किस्मत

पेशेवर चर्चाओं में सावधानी बनाए रखेंगे. निजी मामलों में रुचि रहेगी. सूझबूझ और सलाह से लक्ष्य साधें. अन्य के क्षमा भाव बनाए रखें. कार्य व्यापार सामान्य रहेगा. लेनदेन में धैर्य रखें. दबाव में कार्य करने की स्थिति से बचें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. सूझबूझ और सद्व्यवहार बनाए रखेंगे. अनुबंधो में सजग रहें. परिजनों साथ व सहयोग बनाए रखें. अपनों की सीख सलाह पर जोर दें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित बने रहेंगे. साझीदारों का सहयोग बना रहेगा. जिद में न आएं.

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नौकरी व्यवसाय- वित्तीय मामले साधारण रहेंगे. जरूरी कार्य लंबित रह सकते हैं. शुभचिंतकों का सहयोग रहेगा. निरंतरता बढ़ाए रहें. स्मार्ट वर्किंग अपनाएं. योजनाएं औसत रहेंगी.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ प्रभावित हो सकते है. खर्च बढ़ा हुआ रह सकता है. संग्रह संरक्षण के प्रयासों पर जोर दें. जिम्मेदारों की सूझबूझ को अनदेखा न करें. भेंट में सतर्कता बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में सतर्कता बनाए रखें. अन्य से अधिक अपेक्षा न रखें. रक्त संबंध सहज रहेंगे. आदर सत्कार का भाव बनाए रखें. समता सामंजस्यता पर जोर रखेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. व्यक्तिगत संपर्कों में सजग रहें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएं. चर्चा में सतर्कता रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- गोपनीयता बढ़ेगी. स्पष्ट व्यवहार बनाए रखें. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. व्यवस्था परप ध्यान दें. बड़प्पन बढ़ाएं.

आज आज का उपाय: ओम् गुं गुरुवे का जाप करें. देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. विनम्र रहें.

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शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : केशरिया

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