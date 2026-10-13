आज 13 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: आज आर्थिक परेशानियां होंगी कम, नौकरी-व्यापार में मिलेगी बड़ी सफलता

आर्थिक अवरोध कम होंगे. कामकाज में इच्छित परिणाम बनेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं. सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढेंगे. लाभ व्यापार बढ़ाने में सफल होंगे. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. कार्यों को पूरा करने का प्रयास रखेंगे. चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. जरूरी संवाद में संकोच दूर होगा. कारोबार में सक्रियता से काम लेंगे. मित्र संबंध सुधार पाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. पेशेवरता बढ़त बनी रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यविस्तार की संभावना बढ़ेगी. करियर कारोबार में रुटीन संवरेगा. लेनदेन में प्रभावी होंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. व्यवसाय उम्मीद से अच्छा रहेगा.

धन संपत्ति- आय बढ़ाने के अवसर बनेंगे. लंबित धन प्राप्त होगा. लोन मिलने की संभावना बनी हुई है. व्यापार में आर्थिक अवसर बढ़ेंगे. लाभ वृद्धि और प्रभाव बढे़गा. उद्योग व्यवसाय में सुधार बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक प्रदर्शन में सहज होंगे. मित्रों की मदद से उत्साहित रहेंगे. स्वजनों व प्रियजनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. परिस्थितियों में अनुकूलन बना रहेगा. प्रियजन से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. जरूरी बात कह पाएंगे. मन में उत्साह रहेगा. उचित अवसर पर बात रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वरिष्ठों की सुनेंगे. प्रतिस्पर्धा रखेंगे. साथ सहयोग पाएंगे. वातावरण अनुकूल रहेगा. सबका ख्याल रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल बढ़ेगा.

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आज का उपाय: देवी मां के चंद्रघंटा स्वरूप महावीर की पूजा वंदना करें. तप साधना और जाप बढ़ाएं. व्रत संकल्प बनाए रखें. सक्रियता बनाए रहें.





शुभ अंक : 3, 6, और 9

शुभ रंग : सनराइज

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