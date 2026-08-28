Meen Tarot Rashifal 28 August 2026: आज लगेगा चंद्र ग्रहण, दबाव में निर्णय लेने से बचें, विवेक से काम लें

मीन

फाइव ऑफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए आर्थिक मामलों में सजग रहने का संकेतक है. वित्तीय स्थिति मिश्रित बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों में सावधानी से खर्च करें. रिश्तों को निभाने का प्रयास बनाए रखें. आपकी परिस्थितियां संबंधों को निभाने में असहज अनुभव कराएंगी. अपनों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का दबाव बना रहेगा. लेनदेन में सावधान रहें.

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करीबी के व्यवहार का सम्मान करें. कारोबारी उलझनों को स्वयं पर हावी न होने दें. सहयोगियों का साथ बनाए रखें. व्यक्तिगत मामलों में धैर्य का परिचय दें. घर का वातावरण साधारण रहेगा. कामकाजी गतिविधियां औसत रहेंगी. अन्य के प्रति संवेदनशीलता बनाए रहें. दबाव में निर्णय लेने से बचें. व्यापार के मामलों में विवेक से काम लें.

स्वास्थ्य: शारीरिक संकेतों को नजरअंदाज न करें. रोग दोष उभर सकते हैं. दबाव में नहीं आएं.



आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक मामलों में अनदेखी से बचें. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएं. जल्दी फैसले लेने से बचें.



रिश्ते: घरवाले सहयोग बनाए रखेंगे. अपनों का आदर करें. जरूरी सलाह पर फोकस बढ़ाएं.

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