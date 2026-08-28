Dhanu Tarot Rashifal 28 August 2026: रक्षाबंधन पर व्यवहार में सुधार बना रहेगा, व्यक्तित्व बल पाएगा

धनु

किंग ऑफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए अपनी उपलब्धियों को सहेजने और बढ़ाने में सहयोगी है. व्यापार में संतुलित स्थिति बनाए रखेंगे. कारोबार में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों को सुनियोजित ढंग आगे बढ़ाएंगे. लाभ पाने के लिए जल्दबाजी से बचेंगे. करियर व्यवसाय उम्मीद अनुरूप रहेगा. घर में जरूरी सुविधाएं जुटाएंगे. चर्चा संवाद में आगे रहेंगे.

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लोगों से चर्चा संवाद में उचित निर्णय लेने में सहज होंगे. व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बनाएं. सक्रियता और समर्पण की भावना से कार्य करेंगे. कार्य विस्तार का जोर बना रहेगा. सहयोगियों का समर्थन रहेगा. कारोबार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. करीबियों के प्रति आपसी विश्वास को बढ़ाएंगे. आपसी सहयोग और सहकार का भाव रखेंगे.



स्वास्थ्य: सेहत साधारण रहेगी. व्यवहार में सुधार बना रहेगा. खानपान अच्छा होगा. व्यक्तित्व बल पाएगा.

आर्थिक स्थिति: उ़द्योग कार्य गति लेंगे. व्यापार में वृद्धि के संकेत बने हुए हैं. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी.

रिश्ते: करीबी सहयोग बनाए रहेंगे. मेलजोल के अवसर बनेंगे. घर वालों के साथ आनंद वक्त बिताएंगे.

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