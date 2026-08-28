Vrishchik Tarot Rashifal 28 August 2026: चंद्र ग्रहण आज, वाणी व्यवहार सहज रखेंगे, कार्य समय पर पूरे करें

वृश्चिक

नाइन ऑफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए परिस्थितियों से तालमेल न बिठा पाने का संकेतक है. उलझाव की स्थिति में निराश होने से बेहतर है एक सिरे से आगे बढ़ने का प्रयास बनाए रखें. घर का माहौल साधारण रहेगा. औरों की बातों में नहीं आएं. आशंका की भावना बनी रहेगी. प्रबंध कार्यों में सक्रियता बनाए रखें. सूझबूझ व चतुराई से लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास करें.

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कारोबारी मामलों में आपसी बातचीत पर जोर दें. आवश्यक भेंट व चर्चा बनाए रखें. भावनात्मक मामले अपेक्षा से कमतर बने रह सकते हैं. वातावरण में सरलता बढ़ाएं. धैर्य से काम लें. साधारण बातों से प्रभावित नहीं हों. सूझबूझ से अपना पक्ष बनाए रखें. अनुशासन से कार्य करें. वाणी व्यवहार सहज बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे करें.

स्वास्थ्य: सेहत की अनदेखी न करें. तनाव में न आएं. समस्याएं उभर सकती हैं. स्वास्थ्य जांच बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति: कारोबार पर नियंत्रण रखें. व्यावसायिक कार्यों को आगे बढ़ाएं. नजरिया स्पष्ट रखें.

रिश्ते: घरवालों को समय दें. करीबियों की बातों को नजरअंदाज न करें. संबंधों में मदद का भाव रखें.

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