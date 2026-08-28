Mithun Tarot Rashifal 28 August 2026: चंद्र ग्रहण की अवधि में शारीरिक सक्रियता बढ़ाएंगे, सुविधाएं बल पाएंगी

मिथुन

द वर्ल्ड

आज का दिन आप के लिए नए अवसरों को देखने और भुनाने का संकेतक है. पुरानी बातों को भुलाकर नए अध्याय गढ़ेंगे. संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करेंगे. परिवार खुशी बढ़ाने में मददगार होगा. अनोखे प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. सबके भरोसे पर खरे उतरेंग. बड़ों से मेलमुलाकात बनाए रखेंगे. सहजता से व्यापार आगे बढ़ाएंगे. दोस्तों का साथ बना रहेगा.

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अपनों के साथ शुभ सूचनाएं बांटेंगे. श्रेष्ठ प्रदर्शन के अवसर बनेंगे. चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे. कारोबार में उत्साह बढ़ा रहेगा. आधुनिक तरीकों पर जोर होगा. प्रकृति से जुड़ाव बनाए रखेंगे. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. कला प्रशिक्षण पर ध्यान देंगे. समकक्षों के लिए सहयोग की भावना बढ़ेगी. विविध प्रयासों में सफल होंगे. यादगार पल बनेंगे.

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी. खानपान में सुधार होगा. शारीरिक सक्रियता बढ़ाएंगे. सुविधाएं बल पाएंगी.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में प्रभाव बढ़ेगा. प्रतिभा प्रदर्शन बल पाएगा. वाणिज्यिक कार्य बनेंगे.

रिश्ते: घर वालों की बात पर ध्यान देंगे. सबसे तालमेल रहेगा. करीबी प्रसन्न रहेंगे. सुखद संदेश प्राप्त होंगे.

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