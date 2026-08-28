Makar Tarot Rashifal 28 August 2026: रक्षाबंधन पर जीवनशैली आकर्षक रखेंगे, वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी

मकर

ऐस आफ कप्स

आज का दिन आप के लिए अच्छी सोच और नैतिकता से सभी पर असर छोड़ने में सफल रहेंगे. सभी से सहयोग मिलेगा. आसपास का माहौल सुखद बनेगा. परिवार में इच्छित वातावरण बनाए रखेंगे. लोगों का साथ समर्थन बना रहेगा. कला कौशल से स्थिति को मजबूत बनाएंगे. व्यक्तिगत प्रयासों को महत्व देंगे. अधिकारों के संरक्षण में आगे होंगे.

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सहकार की भावना से आगे बढ़ेंगे. सबका समर्थन हासिल करेंगे. दोस्तों में समय देंगे. कामकाजी लोगों का साथ रहेगा. आकर्षक प्रस्तावों को आगे बढ़ाएंगे. कारोबारी संभावनाओं पर बल देंगे. व्यवस्था प्रभावपूर्ण बनाए रखेंगे. ऊंचावान लोगों का साथ उत्साहित रखेगा. जीवनशैली आकर्षक बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य: शारीरिक सक्रियता बनी रहेगी. सेहत के संकेत सकारात्मक रहेंगे. खानपान अच्छा बनाए रखेंगे.

आर्थिक स्थिति: कारोबार संवरेगा. पद प्रतिष्ठा बढ़त पाएगी. पहल व उत्साह बनाए रहेंगे. उपलब्धियां पाएंगे.

रिश्ते: अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. शुभ सूचनाएं बांटेंगे. साथियों से भेंट होगी. जरूरी बातें को कह पाएंगे.

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