Kanya Tarot Rashifal 28 August 2026: चंद्र ग्रहण की अवधि में रोग दोष उभर सकते हैं, आत्मनियंत्रण रखें

कन्या

टू आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए फोकस को बनाए रखकर कार्य करने का संकेतक है. तैयारी पर विश्वास बनाए रखंे. अनावश्यक प्रयोगों व नई योजनाओं में जल्दबाजी न दिखाएं. आत्मविश्वास से कार्य करें. पूर्व अनुभवों से परिणाम संवारेंगे. आशंकाओं में न आएं. लक्ष्य पूरे करने पर फोकस बढ़ाएं. कार्यक्षेत्र में सकारात्मक नजरिया रखें. सभी का सम्मान करें. सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

और पढ़ें

वित्तीय मामलों में सावधानी रखें. करीबी की बातों को नजरअंदाज न करें. धोखेबाजों से बचें. स्वयं को दबाव में न लाएं. जरूरी सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. कारोबार से संबंधित जानकारियां जुटाएंगे. संबंधों में सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. परंपरागत विषयों में उत्साह बनाए रखेंगे. प्रतिभा और मेहनत से सभी को प्रभावित करेंगे.

स्वास्थ्य: व्यक्तित्व सामान्य बना रहेगा. खानपान पर बल दें. रोग दोष उभर सकते हैं. आत्मनियंत्रण रखें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक कार्यों में लेनदेन में सजग रहें. विविध मामले साधारण रहेंगे. अफवाहों में न आएं.

रिश्ते: अपनों से सहज चर्चा बनाए रखें. दोस्तों से समय साझा करें. भावनात्मक प्रयास बनाए रखें.

---- समाप्त ----