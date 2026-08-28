scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 28 August 2026: चंद्र ग्रहण की अवधि में रोग दोष उभर सकते हैं, आत्मनियंत्रण रखें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 28 August 2026: जरूरी सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. कारोबार से संबंधित जानकारियां जुटाएंगे. संबंधों में सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. परंपरागत विषयों में उत्साह बनाए रखेंगे. प्रतिभा और मेहनत से सभी को प्रभावित करेंगे.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या
टू आफ स्वार्ड्स
आज का दिन आप के लिए फोकस को बनाए रखकर कार्य करने का संकेतक है. तैयारी पर विश्वास बनाए रखंे. अनावश्यक प्रयोगों व नई योजनाओं में जल्दबाजी न दिखाएं. आत्मविश्वास से कार्य करें. पूर्व अनुभवों से परिणाम संवारेंगे. आशंकाओं में न आएं. लक्ष्य पूरे करने पर फोकस बढ़ाएं. कार्यक्षेत्र में सकारात्मक नजरिया रखें. सभी का सम्मान करें. सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

वित्तीय मामलों में सावधानी रखें. करीबी की बातों को नजरअंदाज न करें. धोखेबाजों से बचें. स्वयं को दबाव में न लाएं. जरूरी सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं. कारोबार से संबंधित जानकारियां जुटाएंगे. संबंधों में सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. परंपरागत विषयों में उत्साह बनाए रखेंगे. प्रतिभा और मेहनत से सभी को प्रभावित करेंगे.

स्वास्थ्य: व्यक्तित्व सामान्य बना रहेगा. खानपान पर बल दें. रोग दोष उभर सकते हैं. आत्मनियंत्रण रखें.

सम्बंधित ख़बरें

रक्षाबंधन पर कारोबार आगे बढ़ाने पर विचार करेंगे, सबसे सामंजस्य रखेंगे
चंद्र ग्रहण आज, अनावश्यक चिंता से बचें, परिचित सहयोग बनाए रखेंगे
चंद्र ग्रहण की अवधि में शारीरिक सक्रियता बढ़ाएंगे, सुविधाएं बल पाएंगी
चंद्र ग्रहण के बीच दैनिक गतिविधियों में तेजी लाएंगे, निरंतरता पर बल देंगे
रक्षाबंधन पर संसाधनों का सही इस्तेमाल करेंगे, चर्चा में स्पष्टता रखेंगे

आर्थिक स्थिति: आर्थिक कार्यों में लेनदेन में सजग रहें. विविध मामले साधारण रहेंगे. अफवाहों में न आएं.

रिश्ते: अपनों से सहज चर्चा बनाए रखें. दोस्तों से समय साझा करें. भावनात्मक प्रयास बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Kanya Tarot Rashifal 28 August 2026: चंद्र ग्रहण की अवधि में रोग दोष उभर सकते हैं, आत्मनियंत्रण रखें |
    Singh Tarot Rashifal 28 August 2026: रक्षाबंधन पर कारोबार आगे बढ़ाने पर विचार करेंगे, सबसे सामंजस्य रखेंगे |
    Kark Tarot Rashifal 28 August 2026: चंद्र ग्रहण आज, अनावश्यक चिंता से बचें, परिचित सहयोग बनाए रखेंगे |
    Mithun Tarot Rashifal 28 August 2026: चंद्र ग्रहण की अवधि में शारीरिक सक्रियता बढ़ाएंगे, सुविधाएं बल पाएंगी |
    Vrishabh Tarot Rashifal 28 August 2026: चंद्र ग्रहण के बीच दैनिक गतिविधियों में तेजी लाएंगे, निरंतरता पर बल देंगे |
    Mesh Tarot Rashifal 28 August 2026: रक्षाबंधन पर संसाधनों का सही इस्तेमाल करेंगे, चर्चा में स्पष्टता रखेंगे |
    Career Rashifal 28 August 2026 (करियर राशिफल): मीन राशि वाले लापरवाही न बरतें, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Nepal Flood Live: नेपाल बाढ़ त्रासदी में मौत का आंकड़ा 392 पहुंचा, 1500 से ज्यादा लोग लापता |
    Aaj ka Love Rashifal 28 August 2026: मीन राशि वालों के संबंधों में मिठास बढ़ेगी,जानें अन्य राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 28 अगस्त 2026: कुंभ रशि वाले बजट की अनदेखी ना करें , जानें अन्य राशियों का हाल
    Advertisement