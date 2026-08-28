Kumbh Tarot Rashifal 28 August 2026: रक्षाबंधन के दिन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, क्षमता से अच्छा प्रदर्शन करेंगे

कुंभ

द लवर्स

आज का दिन आप के लिए श्रेष्ठ कार्य आगे बढ़ाने में सहयोगी है. अनुकूल लोगों का समर्थन बना रहेगा. नवीन कार्यों को आत्मविश्वास से गति देंगे. विविध प्रयासों को बेहतर दिशा में आगे बढ़ाएंगे. इच्छित लाभ बनाने में सफल रहेंगे. सूझबूझ और सटीकता से फैसले लेंगे. कारोबारी संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा. सकारात्मक वातावरण का लाभ उठाएंगे.

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कार्यक्षेत्र में सबका समर्थन मिलेगा. परिचितों पर प्रभाव में बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ाने में सफल होंगे. उत्साह बनाए रखेंगे. सभी मामलों में सकारात्मक नजरिया रखेंगे. योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा. सहजता और सक्रियता बनाए रखेंगे. औरों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे. क्षमता से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. शुभ सूचनाएं मिलेंगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. शारीरिक असहजताएं कम होंगी. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय कार्य लाभ में रहेंगे. कारोबार में सक्रियता लाएंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा.

रिश्ते: दोस्तों के संग भ्रमण बढ़ाएंगे. दिल की बात कह पाएंगे. परिचितों के साथ समय बिताएंगे.

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