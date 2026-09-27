scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 27 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे, सुखद संबंधों से प्रसन्नता बढ़ेगी

Aaj ka Mithun Rashifal 27 September 2026, Gemini Horoscope Today: करियर उछाल पाएगा. विविध वार्ताएं सफल होंगी. प्रतिभा प्रदर्शन बढ़ाएंगे. प्रभावपूर्ण गतिविधियों में तेजी रहेगी. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. महत्वपूर्ण मामले हल होंगे.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

सत्ता से सहयोग बढ़ेगा. कामकाज में गति आएगी. अधिकारियों का भरोसा जीतेंगे. व्यावसायिक सफलता पर फोकस बढ़ाएंगे. उद्योग कार्यों को गति देंगे. वरिष्ठों का सानिध्य बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक मामलों में निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. प्रबंधन एवं व्यवस्था पर जोर देंगे. रचनात्मकता बढ़त पर बनी रहेगी. बड़ों से भेंट होगी. मनोरंजक यात्रा हो सकती है. रुटीन बेहतर रखेंगे. नपातुला जोखिम उठाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ाने का भाव रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. व्यवस्था का लाभ उठाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर उछाल पाएगा. विविध वार्ताएं सफल होंगी. प्रतिभा प्रदर्शन बढ़ाएंगे. प्रभावपूर्ण गतिविधियों में तेजी रहेगी. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. महत्वपूर्ण मामले हल होंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय अवसरों को भुनाएंगे. कार्य विस्तार के प्रयास बढ़ाएंगे. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक कार्यों में इच्छित परिणाम पाएंगे. प्रबंधन को संवारेंगे. सबको साथ लेकर चलें.

प्रेम मैत्री- अपनों के प्रति सहकार का भाव रखेंगे. परस्पर आदर स्नेह रहेगा. मेहमानों का आना संभव है. मित्रगणों से तालमेल बनाए रखेंगे. संबंधों में विश्वास बढ़ाएंगे. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. सुखद संबंधों से प्रसन्नता बढ़ेगी. रिश्तों में सहयोग बना रहेगा. संकोच दूर होगा.

सम्बंधित ख़बरें

कारोबारी परिणाम पक्ष में बनेंगे, धनधान्य बढ़ेगी
मिथुन राशि वलों के आज रुके हुए काम पूरे होंगे, जरूरी टिप- धैर्य रखें
Shani Gochar 2026 Saturn Nakshatra
शनि का बड़ा नक्षत्र परिवर्तन, चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत!
मिथुन राशिवालों को प्रेम के मामले में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगी, जानें दैनिक राशिफल
मन की कह पाएंगे, रिश्तों में सहज रहेंगे

स्वास्थ्य मनोबल- सरलता बनाए रहेंगे. संतुलन बढ़ाए रखेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. खानपान संवारेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. व्यक्तित्व संवरेगा.

आज का उपाय: आत्मतत्व भगवान सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें. सूखे मेवे व मिश्री बांटें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. पहल बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 5 और 7

शुभ रंग : अंजीर समान

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एक क्लिक में पढ़ें 27 सितंबर 2026, रविवार की अहम खबरें |
    आज 27 सितंबर 2026 वृष राशिफल: प्रेम में सकारात्मकता रहेगी, भेंटवार्ताओं में सक्रियता रहेगी |
    आज 27 सितंबर 2026 मेष राशिफल: निवेश बढ़ा हुआ रह सकता है, लक्ष्यों को पूरा करें |
    Aaj ka Upay 27 September 2026: पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करें? जानिए
    Advertisement