आज 27 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे, सुखद संबंधों से प्रसन्नता बढ़ेगी

सत्ता से सहयोग बढ़ेगा. कामकाज में गति आएगी. अधिकारियों का भरोसा जीतेंगे. व्यावसायिक सफलता पर फोकस बढ़ाएंगे. उद्योग कार्यों को गति देंगे. वरिष्ठों का सानिध्य बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक मामलों में निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. प्रबंधन एवं व्यवस्था पर जोर देंगे. रचनात्मकता बढ़त पर बनी रहेगी. बड़ों से भेंट होगी. मनोरंजक यात्रा हो सकती है. रुटीन बेहतर रखेंगे. नपातुला जोखिम उठाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ाने का भाव रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. व्यवस्था का लाभ उठाएंगे.
नौकरी व्यवसाय- करियर उछाल पाएगा. विविध वार्ताएं सफल होंगी. प्रतिभा प्रदर्शन बढ़ाएंगे. प्रभावपूर्ण गतिविधियों में तेजी रहेगी. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. महत्वपूर्ण मामले हल होंगे.
धन संपत्ति- वित्तीय अवसरों को भुनाएंगे. कार्य विस्तार के प्रयास बढ़ाएंगे. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक कार्यों में इच्छित परिणाम पाएंगे. प्रबंधन को संवारेंगे. सबको साथ लेकर चलें.
प्रेम मैत्री- अपनों के प्रति सहकार का भाव रखेंगे. परस्पर आदर स्नेह रहेगा. मेहमानों का आना संभव है. मित्रगणों से तालमेल बनाए रखेंगे. संबंधों में विश्वास बढ़ाएंगे. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. सुखद संबंधों से प्रसन्नता बढ़ेगी. रिश्तों में सहयोग बना रहेगा. संकोच दूर होगा.
स्वास्थ्य मनोबल- सरलता बनाए रहेंगे. संतुलन बढ़ाए रखेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. खानपान संवारेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. व्यक्तित्व संवरेगा.
आज का उपाय: आत्मतत्व भगवान सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें. सूखे मेवे व मिश्री बांटें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. पहल बढ़ाएं.
शुभ अंक : 1, 5 और 7
शुभ रंग : अंजीर समान