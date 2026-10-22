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आज 22 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: धैर्य दिखाएं,  बहस विवाद टालें

Aaj ka Meen Rashifal 22 October 2026, Pisces Horoscope Today: धैर्य दिखाएं.  बहस विवाद टालें.  सेहत के प्रति सजग रहें.  जरूरी बात ध्यान से सुनें.  भावावेश में निर्णय न लें.  रहन-सहन सामान्य रहेगा. 

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pisces horoscope
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आर्थिेक अनुशासन बनाए रहें.  विनय विवेक पर जोर दें.  हड़बड़ी व जल्दबाजी न दिखाएं.  संवेदनशील नजरिया बनाए रखें.  लोगों की बातों में आने से बचें.  वाणिज्यिक विषयों में लापरवाही न दिखाएं.  रिश्ते को बेहतर बनाए रहेंगे.  लेनदेन में भूलचूक की स्थिति से बचें.  नीति नियमों का पालन बनाए रखें.  आवश्यक कार्यों  को गति दे पाएंगे.  भेंटवार्ता में सहज रहेंगे.  रिश्तों के प्रति गंभीरा बनी रहेगी.  करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा.  व्यवसायिक गलतियां करने से बचें.  बहस विवाद में न पड़ें. 


नौकरी व्यवसाय- पेशेवर कार्यों  में विपक्षियों से सावधान रहें.  लेनदेन स्पष्टता रखें.  पेशेवर मामलों पर फोकस बढ़ाएं.  जोखिम लेने व पहल करने से बचें.  सूझबूझ से आगे बढ़ें.  अफवाहों पर ध्यान न दें. 

धन संपत्ति- निवेश पर नियंत्रण बढ़ाएं.  बजट प्रभावित रह सकता है.  लेनदेन के मामलों में हड़बड़ी न दिखाएं.  व्यवस्था पर जोर दें.  नीति नियमों में सजग रहेंगे.  विभिन्न विषयो में ढिलाई न दिखाएं. 

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक मामलों में सीमित फोकस रहेगा.  रिश्तों में सहकार बढ़ाए रखेंगे.  व्यक्तिगत संबंधों में सहज रहें.  मित्रों से अधिक अपेक्षा न रखें.  प्रेम स्नेह के मामलो में धैर्य बनाए रखें.  स्वजनों के लिए अधिकाधिक करने का भाव रहेगा.  मन के माामलों में विनय विवेक बनाए रखें.  कमियों को अनदेखा करें. 

स्वास्थ्य मनोबल- धैर्य दिखाएं.  बहस विवाद टालें.  सेहत के प्रति सजग रहें.  जरूरी बात ध्यान से सुनें.  भावावेश में निर्णय न लें.  रहन-सहन सामान्य रहेगा. 

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आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें.  लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें.  सावधानी बढ़ाएं. 

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : हल्का पीला

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