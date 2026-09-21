आज 21 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: अहंकार से बचें, अनुभवियों की सुनें

जरूरी कार्य दोपहर तक पूरे कर लें. कार्यव्यवस्था पर भरोसा बनाए रखें. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें. चर्चा में सजगता बढ़ाएं. व्यवस्थागत कार्यों को गति देंगे. घर परिवार में सामान्य वातावरण रहेगा. परिजन बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. खोजकार्य को बल मिलेगा. विविध योजनाओं में गति रखेंगे. निजी मामले संवरेंगे. संबंधों में सहजता रहेगी. व्यक्तिगत मामलों से जुड़े विषयों में उतावली न दिखाएं. समय साधारण बना रहेगा. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान बनाए रखें.

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नौकरी व्यवसाय- नियमों की अनदेखी से बचें. कार्यों में सक्रियता लाएंगे. कामकाज में सहज संवार पर फोकस रहेगा. मामलों को लंबित रखने से बचें. कार्ययोजनाओं पर अमल बढ़ाएं.

धन संपत्ति - महत्वपूर्ण कार्य साधारण रहेंगे. आर्थिक विषयों में सजगता बढ़ाएंगे. सहकार का भाव बनाए रहेंगे. लोभ प्रलोभन व अनियमितता से बचंे. दिखावे में न आएं. आशंकाएं बढ़ सकती हैं.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाएंगे. अपनों का साथ समर्थन व सहयोग रहेगा. मन की बात कहने में धैर्य रखेंगे. प्रेम संबंधों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. रिश्तों में विश्वास रहेगा. प्रिय संग सुखद पल बिताएंगे. शुभ सूचना मिल सकती है. करीबियों में तालमेल बढ़ेगा. सजग रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- अहंकार से बचें. अनुभवियों की सुनें. चर्चा में प्रभाव बनाए रहें. खानपान सात्विक रखें. मनोबल बढ़ाएं. धर्म से आगे बढ़ेंगे.

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. मीठे रसीले पदार्थाें का वितरण करें. नकारात्मकता बचें.

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शुभ अंक : 2, 3, 4 और 5

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

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