आज 21 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: सबका साथ पाएंगे, सक्रियता व विवेक बढ़ाएंगे

साझीदारी के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश होगी. कारोबार में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन रहेगा. उद्योग कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. पारिवारिक गतिविधियों में रुचि रखेंगे. बड़प्पन का भाव बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों को समय पर पूरा करने की सोच बनाए रखेंगे. लंबित मामले गति लेंगे. सकारात्मकता बढे़गी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पेशेवरता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बनाए रहेंगे. जरूरी विषयों में अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर तैयारी बढ़ाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक विषयों पर फोकस बढ़़ाएंगे. बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद बढ़ेगी. भेंटवार्ता में धैर्य दिखाएंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति - सामंजस्य से कार्य करेंगे. सभी का सहयोग पाएंगे. अनुबंधों में प्रभावी बने रहेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों की सीख सलाह सुनेंगे. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा.

प्रेम मैत्री- स्पष्टता से बात कहेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. घर के लोगों से जरूरी बात कह पाएंगे. करीबियों की सीख सलाह पर ध्यान देंगे. रिश्तों में मान सम्मान बनाए रखेंगे. गरिमा गोपनीयता बनाए रहेंगे. अनावश्यक भावुकता से बचेंगे. महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका साथ पाएंगे. सक्रियता व विवेक बढ़ाएंगे. उत्साह मनोबल बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. व्यवहार में सहज रहेंगे. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा.

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. मीठे रसीले पदार्थ का वितरण करें. टीम बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 3 और 4

शुभ रंग : गुलाबी

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