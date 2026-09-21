आज 21 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: विनम्रता बनाए रखें, परस्पर स्नेह बढ़ेगा

मेहनत से सुधार संवार बढ़ाएंगे. नौकरीपेशा अपेक्षा से अच्छा करेंगें . सेवा व्यवसायी उचित परिणाम बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में जगह बनाए रखने में सफल रहेंगे. स्वयं के कार्य से जुड़े जन अच्छा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सकारात्मकता सोच से काम लेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. नियम से चलेंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. अनावश्यक हस्तक्षेप से बचेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. आस्था और विश्वास ऊंचा बनाए रखेंगे. प्रबंधन के प्रयास बल पाएंगे.
नौकरी व्यवसाय- समकक्षों का समर्थन बना रहेगा. लोगों से दूरी बनाए रहेंगे. पेशेवर अनुशासन रखेंगे. नियमित प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. सतर्कता और सजगता से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा.
धन संपत्ति - वित्तीय सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. आर्थिक योजनाओं में सक्रिय होंगे. लक्ष्य संवारेंगे. जांच पड़ताल बनाए रहेंगे. कार्यक्षमता में के अनुरूप स्थिति रहेगी. लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे.
प्रेम मैत्री- आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे. लोगों से दूरी बनी रहेगी. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. मिलकर रहने का भाव बना रहेगा. वचन पालन पर बल दें. विवेक और विनम्रता बनाए रखें. परस्पर स्नेह बढ़ेगा. स्पष्टता बनाए रखें. बड़प्पन से काम लेंगे. करीबियों के साथ सूचनाएं बांटेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- समय प्रबंधन अपनाएंगे. रोग इत्यादि से संबंधित विषयों में सजग रहें. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बने रहेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा बना रहेगा.
आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. मीठे रसीले पदार्थ का वितरण करें. निरंतरता रखें.
शुभ अंक : 1, 2, 3, 4 और 7
शुभ रंग : मरून