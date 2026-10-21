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आज 21 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: खर्चों पर काबू रखें, निवेश और लेनदेन में बरतें सावधानी

Aaj ka Meen Rashifal 21 October 2026, Pisces Horoscope Today: निवेश में रुचि बनाए रखेंगे. रिश्तों में चर्चा संवाद में सक्रियता दिखाएंगे. कामकाज पूर्ववत् बना रहेगा. दूर देश के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे.

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pisces horoscope
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अधिक खर्च बने रहने के संकेत हैं. विरोधियों की सक्रियता पर अनुशासन से अंकुश रखें. दबावपूर्ण परिस्थितियों में धैर्य दिखाएं. नीति नियम बनाए रखें. रिश्तेदारों का समर्थन रहेगा. कार्यों को स्पष्टता लाएंगे. बजट पर नियंत्रण रखेंगे. न्यायिक मामलों में चूक करने से बचेंगे. निवेश में रुचि बनाए रखेंगे. रिश्तों में चर्चा संवाद में सक्रियता दिखाएंगे. कामकाज पूर्ववत् बना रहेगा. दूर देश के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ें. बड़ों का सहयोग बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक मामलों में सहज रहें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. सजगता बनाए रखें. पेशेवर कार्यों में अतिउत्साह में न आएं. विपक्ष से सतर्कता बनाए रहें. योजना के अनुसार कार्य करें.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मिश्रित रहेगा. लेनदेन में संतुलन रखें. पेपरवर्क पर जोर होगा. बजट पर ध्यान देंगे. ठगी के शिकार होने से बचें. व्यर्थ बातों अनदेखा करेंगे. अफवाह व प्रलोभन में न आएं.

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प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष सामान्य रहेगा. संबंधों में धैर्य बनाए रखें. चर्चा में उतावली न दिखाएं. भावनात्मक मामलों अन्य की खुशी का ख्याल रखें. रिश्तेदारों से भेंट हो सकती है. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. चर्चा संवाद अवसर बने रहेंगे. प्रियजनों के लिए समय निकालें. बहस विवाद से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था व प्रबंधन बढ़ाएं. विनम्रता रखें. लक्ष्य पर ध्यान दें. आवश्यक सूचनाएं मिल सकती हैं. तैयारी से आगे बढ़ें. मनोबल रखें.

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आज का उपाय: भगवान विनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. ढोंग दिखावा न करें.
 

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : आंवला समान

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