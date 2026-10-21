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आज 21 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: धैर्य से लें फैसले, रिश्तों और पैसों के मामले में सावधानी बरतें

Aaj ka Kark Rashifal 21 October 2026, Cancer Horoscope Today: सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. करीबियों का सहयोग बना रहेगा. जिम्मेदारों के प्रति विश्वास बनाए रखें. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढाएं. शोध विषयों से जुड़ें.

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cancer horoscope
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समय औसत फलदायी है. धैर्य से आगे बढ़ते रहें. अपनों की बातों को ध्यान से सुनें. व्यक्तिगत मामलों में सजगता बनाए रहें. भेंटवार्ता के लिए समय लेकर जाएंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. परिजनों का साथ समर्थन पाएंगे. अप्रत्याशित घटनाक्रम रह बना सकता है. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. करीबियों का सहयोग बना रहेगा. जिम्मेदारों के प्रति विश्वास बनाए रखें. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढाएं. शोध विषयों से जुड़ें. मिश्रित स्थितियां बनी रहेंगी. सजगता बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सावधानी से आगे बढ़ें. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में ढिलाई न दिखाएं. सूची बनाकर आगे बढ़ें. धैर्य वान और संतुलित रहें. सहज देरी की नीति रखें.

धन संपत्ति- वित्तीय अनुशासन अपनाएं. संग्रह संरक्षण बनाए रहेंगे. अन्य के मामलों में अकारण हस्तक्षेप से बचेंगे. लापरवाही नहीं दिखाएं. जरूरी चर्चा में सावधानी बनाए रहेंगे. अनुपालन बढ़ाएंगे.

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प्रेम मैत्री- मन पर अंकुश बढ़ाएं. सहजता से बात रखें. अपनों पर अपेक्षाएं न थोपें. संबंधों में घनिष्ठता बनाए रखें. चर्चा संवाद में धीरज दिखाएं. भावनात्मक विषयों में विनम्रता रखें. सबको साथ ले़कर चलेंगे. परिजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. अच्छे श्रोता बने रहें. रिश्तों में सामंजस्य रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- निजता बनाए रखें. व्यक्तिगत खर्च बढ़ेगा. संवेदनशील रहेंगे. स्वास्थ्यगत मामलों में सजगता रखेंगे. विनम्रता बढ़ाएं. खानपान पर ध्यान दें.

आज का उपाय: भगवान विनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. व्यवस्था बनाए रखें.
 

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शुभ अंक : 2, 3, और 5

शुभ रंग : मूनस्टोन

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