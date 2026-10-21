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आज 21 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: परिवार में बढ़ेगा मेलजोल, धन और वाहन खरीदने के बनेंगे योग

Aaj ka Vrishchik Rashifal 21 October 2026, Scorpio Horoscope Today: जरूरतों पर ध्यान देंगे. पारिवारिक मामलों में सहजता रहेगी. धैर्य से काम लें. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. प्रतिक्रिया में विनम्रता रखें.

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scorpio horoscope
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वैचारिक मतभेद व नकारात्मकता न बढ़ने दें. किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक आकर्षण न रखें. उतावलेपन में असहज स्थिति बन सकती है. विपक्ष का सामना करना पड़ सकता है. भौतिक संसाधनों की खरीदी संभव है. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. सुविधाओं पर फोकस रहेगा. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएं. अपनों को अनदेखा न करें. निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी. जरूरतों पर ध्यान देंगे. पारिवारिक मामलों में सहजता रहेगी. धैर्य से काम लें. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. प्रतिक्रिया में विनम्रता रखें.
 
नौकरी व्यवसाय- प्रबंधन में बेहतर बने रहेंगे. योजना बनाकर कार्य करेंगे. काम में सहजता शुभता रहेगी. विविध विषयों में तेजी रखेंगे. उपलब्धियों पर ध्यान रहेगा. समन्वय बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय गतिविधियों में जांच बनाए रखें. वाहनादि की खरीदी बढ़ा सकते हैं. आवश्यक कार्यों में गति बनी रहेगी. महत्वपूर्ण विषयों की सूची बनाएंगे. सौदेबाजी पक्ष में बनेगी.

प्रेम मैत्री- घर परिवार के वरिष्ठों का आदर करें. प्रियजन की भावनाओं को समझें. पूर्वाग्रह से बचें. निजी मामलों में फोकस बढ़ेगा. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. परिजनों की सीख पर ध्यान दें. सहनशीलता बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएं. प्रेम नेह बना रहेगा.

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स्वास्थ्य मनोबल- पारिवारिक गतिविधियां बढ़ेंगी. भव्यता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. अपनों से होगी. निजी प्रदर्शन संवरेगा. सामंजस्य बढ़ाएं.

आज का उपाय: भगवान विनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. आलोचनात्मक नजरिए से बचें.

शुभ अंक : 3, 5 और 9

शुभ रंग : खाकी

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