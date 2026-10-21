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आज 21 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी, आर्थिक लाभ होगा

Aaj ka Singh Rashifal 21 October 2026, Leo Horoscope Today: सहयोगियों से संवाद बढ़ाएंगे. सबका सहयोग प्राप्त होगा. टीम भावना का विकास होगा. निर्णय लेने में करीबियों पर भरोसा करेंगे. पेशेवर सहज होंगे.

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पेशेवर मामलों में तेजी लाएंगे. साहस ओर सहकार बढ़ाए रखेंगे. साझीदारी और सक्रियता बढ़ाएंगे. मिलजुलकर काम निकालेंगे. आवश्यक लक्ष्यों को पूरा करेंगे. उद्योग व्यापार में विश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. नेतृत्व और प्रबंधन संवारेंगे. योजनागत कार्यों को पूरा करेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. निजी विषयों को हल निकालेंगे. आवश्यक मामलों में गति बनाए रखेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. दाम्पत्य जीवन में खुशियां रहेंगी. पद प्रतिष्ठा और अवसर बढ़ेंगे. कार्य व्यापार में सुधार आएगा.

नौकरी व्यवसाय- सहयोगियों से संवाद बढ़ाएंगे. सबका सहयोग प्राप्त होगा. टीम भावना का विकास होगा. निर्णय लेने में करीबियों पर भरोसा करेंगे. पेशेवर सहज होंगे. उद्योग क्षेत्र में अपेक्षित परिणाम बनेंगे.

धन संपत्ति- भूमि और भवन संबंधी मामले संवरेंगे. आर्थिक कार्य साधेंगे. टीमवर्क में उत्साह दिखाएंगे. महत्वपूर्ण सफलता की संभावना बनी रहेगी. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. आर्थिक मामले प्रभावशाली रहेंगे.

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मैत्री मजबूत रहेगी, संबंध सहज बनेंगे

प्रेम मैत्री- रिश्तों को मजबूती देंगे. प्रेम और स्नेह के मामलों में सक्रियता आएगी. भावनात्मक प्रयासों में सफलता पाएंगे. व्यक्तिगत संबंध मजबूत होंगे. वाणी व्यवहार संवरेगा. भावनात्मक चर्चाओं में सतर्कता रखेंगे. मन के मामले बेहतर रहेंगे. घर में मधुरता रहेगी. साथीगण प्रसन्न रहेंगे. मित्रता बल पाएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबियों से संपर्क बढ़ेगा. रहन सहन आकर्षक रहेगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. करीबी मददगार होंगे.

आज का उपाय: भगवान विनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. वचन पूरा करें.
 

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शुभ अंक : 1, 3 और 5

शुभ रंग : पिस्ता कलर

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