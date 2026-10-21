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आज 21 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: करियर में मिलेंगे नए मौके, धन लाभ और रिश्तों में बढ़ेगा प्यार

Aaj ka Dhanu Rashifal 21 October 2026, Sagittarius Horoscope Today: भाई बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. यात्राएं हो सकती हैं. सामाजिक प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. करियर व्यवसाय में अवसर भुनाएंगे.

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sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

चर्चा में पहल बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारों से सलाह बनाए रखेंगे. सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान बना रहेगा. चर्चा संवाद पर जोर बनाए रखेंगे. सहकारी मामलों पर ध्यान देंगे. भाई बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. यात्राएं हो सकती हैं. सामाजिक प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. करियर व्यवसाय में अवसर भुनाएंगे. कामकाज में फोकस बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. कामकाज प्रभावपूर्ण बना रहेगा. कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. सबको जोड़े रखने का भाव रहेगा. वाणिज्यिक स्तर पर उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- अर्थलाभ की योजनाओं को गति देंगे. करियर व्यवसाय का दायरा बड़ा होगा. पद प्रभाव बेहतर बनाए रहेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. कार्यविस्तार पर जोर रहेगा. मनोवांछित लाभ संभव हैं.

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प्रेम मैत्री- मिलजुलकर सुख संवारेंगे. घर का वातावरण हर्षमय बनाए रखेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. प्रियजन संग समय बिताएंगे. मित्र सहायक होंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. मेहमानों का घर में आगमन होगा. आदर सत्कार बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वातावरण अनुकूल रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. मनोयोग से कार्य करेंगे. स्वास्थ सुधार पर बना रहेगा.

आज का उपाय: भगवान विनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. साहस पराक्रम बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1 और 3

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

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