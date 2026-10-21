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आज 21 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: करियर में मिलेंगे नए अवसर, प्रेम संबंधों में बढ़ेगी मिठास

Aaj ka Kumbh Rashifal 21 October 2026, Aquarius Horoscope Today: लक्ष्य की ओर गति बनाए रहेंगे. आधुनिक सोच को बढ़ावा देंगे. कामकाज में सबको साथ लेकर चलेंगे. रचनात्मकता बढ़ाने की सोच रहेगी

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aquarius horoscope
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रचनातमक विषयों को बढ़ावा देंगे. रहन सहन प्रभावशाली बनाए रखेंगे. सभी प्रभावित व प्रसन्न होंगे.योजनाएं गति लेंगी. नवीन प्रयोग बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. आसपास शुभता का संचार बना रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. वाणी व्यवहार में मधुरता रहेगी. लक्ष्य की ओर गति बनाए रहेंगे. आधुनिक सोच को बढ़ावा देंगे. कामकाज में सबको साथ लेकर चलेंगे. रचनात्मकता बढ़ाने की सोच रहेगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. अवरोधों में कमी आएगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर उम्मीद के अनुरूप रहेगा. व्यापार में सक्रियता बढ़ाएंगे. कार्यस्थल पर समय देंगे. वाणिज्यिक गतिविधियो में रुचि दिखाएंगे. इच्छित प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. कार्यों में तेजी रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. जिम्मेदारों का समर्थन बढ़ेगा. लाभ और प्रभाव में वृद्धि होगी. नवीन उपलब्धियां बढ़ेंगी. सूझबूझ सामंजस्य से काम लेंगे. चर्चा में उत्साही रहेंगे.

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प्रेम मैत्री- प्रियजनों का सम्मान रखेंगे. अपनों को सुखद सरप्राइज देंगे. मन के मामलों में मिठास रहेगी. सभी का ख्याल रखेंगे. मान सम्मान बनाए रखेंगे. मित्रता मजबूत बनी रहेगी. अपनों को अचंभित करेंगे. स्वजनों का भरोसा जीतेंगे. आपसी सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मित्र बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्यता बढ़ेगी. साझेदारी की भावना बढ़ेगी. स्वाभिमान बल पाएगा. जोखिमपूर्ण कार्य में रुचि लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: भगवान विनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. प्रयोग बनाए रखें.
 

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शुभ अंक : 3, 5 और 8

शुभ रंग : मोरपंख समान

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