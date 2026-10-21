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आज 21 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: मेहनत से सफलता मिलेगी, नौकरी और कारोबार में बरतें सावधानी

Aaj ka Kanya Rashifal 21 October 2026, Virgo Horoscope Today: कारोबारी रुटीन संवारें. अनुशासन पर बल रखें. पेशेवरता बनाए रहें. सेवाक्षेत्र से जुड़े जन अच्छा करेंगे. अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे.

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कार्यक्षेत्र में पेशेवर रिश्ते मजबूत होंगे. करियर में सक्रियता रखेंगे. मेहनत से परिस्थितियों को पक्ष में बनाएंगे. मित्रों का साथ सहयोग पाएंगे. रचनात्मकता बल पाएगी. कामकाजी गतिविधियों पर जोर देंगे. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. लापरवाही कार्य प्रभावित कर सकती है. विनम्रता बनाए रहें. परिश्रम से परिणाम बनेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. स्पष्टता बढ़ाएंगे. नए लोगों पर अधिक भरोसा न करें. जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें. तार्किकता पर जोर दें.

नौकरी व्यवसाय-  कारोबारी रुटीन संवारें. अनुशासन पर बल रखें. पेशेवरता बनाए रहें. सेवाक्षेत्र से जुड़े जन अच्छा करेंगे. अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. कारोबार में सतर्कता लाएं. वाद-विवाद से बचें.

धन संपत्ति- लेनदेन में सतर्कता बनाए रखें. ठगों से सजग रहें. लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ाएं. नीतिगत मामलों में लापरवाही से बचें.

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प्रेम मैत्री- रिश्तों में सहज होंगे. आपसी समन्वय बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में स्पष्टता बढ़ाएं. समकक्षों का साथ सहयोग पाएंगे. सहयोगियों की सलाह सुनेंगे. तार्किकता पर जोर रखेंगे. चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएंगे. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. रिश्तों में अनुकूलता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक दोष उभर सकते हैं. श्रमशीलता बनाए रहें. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. मनोबल बना रहेगा. योग प्राणायाम बढ़ाएं. सक्रियता रखें.

आज का उपाय: भगवान विनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. झूठी बातों से बचें.
 

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शुभ अंक : 3 और 5

शुभ रंग : गहरा हरा

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