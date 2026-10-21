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आज 21 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: धन-संपत्ति में होगी बढ़ोतरी, करियर में मिलेगी सफलता

Aaj ka Makar Rashifal 21 October 2026, Capricorn Horoscope Today: बचत पर जोर रखेंगे. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अच्छे होस्ट बने रहेंगे. भेंटवार्ता सफल होगी. परंपरागत कार्यों से जुड़ेंगे.

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capricorn horoscope
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पारिवारिक प्रयासों में सफल होंगे. अपनों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी. सबसे मिलकर चलेंगे. प्रियजनों से शुभ संवाद बढ़ेगा. महत्वपूर्ण कार्यों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. संबंधों में सुधार आएगा. सबको जोड़े रखेंगे. धन संपत्ति के विषयों में तेजी आएगी. बचत पर जोर रखेंगे. आर्थिक मजबूती बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अच्छे होस्ट बने रहेंगे. भेंटवार्ता सफल होगी. परंपरागत कार्यों से जुड़ेंगे. परिजन सहयोगी रहेंगे. विविध कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठजनों से भेंट संभव है. अपेक्षित सफलता पाएंगे. करियर में शुभता का संचार रहेगा. वरिष्ठ जनों से भेंट होगी. पेशेवर मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में बढ़त रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक हितलाभ बढाएंगे. बचत में सफल होंगे. संरक्षण में रुचि रहेगी. पइ प्रभाव बढ़ेगा. धनधान्य की प्रचुरता रहेगी. बैंकिंग कार्यों पर जोर रहेगा. पैतृक प्क्ष को आगे बढ़ाएंगे. उच्च प्रस्ताव पाएंगे.

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मित्र बढ़ेंगे, मन प्रसन्न रहेगा

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में शुभता बनी रहेगी. चर्चा में जल्दबाजी से बचेंगे. सभी का मान सम्मान बनाए रखेंगे. मेलेजोल के अवसर भुनाएंगे. प्रियजनों से संपर्क संवाद बढ़ेगा. वचन पालन बनाए रखेंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. सुख साझा करेंगे. स्वजनों को साथ लेकर चलेंगे. जिम्मेदारी का भाव रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान प्रभावी रहेगा. भेंट संवाद में रुचि रखेंगे. व्यक्तित्व निखरेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

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आज का उपाय: भगवान विनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. साज संवार बढ़ाएं. विनम्रता रखें.

शुभ अंक : 5 और 8

शुभ रंग : लहसुनिया

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