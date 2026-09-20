आज 20 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: उधार के लेनदेन में न पड़ें, बड़ों से तालमेल रखें

पेशेवर मामलों में सक्रियता बनाए रखें. अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करें. चर्चा संवाद में सजगता बढ़ाएं. परिश्रम से परिणाम पाएंगे. आवश्यक मामले गति लेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. पेशेवर प्रदर्शन में आगे रहेंगे. नीति नियमों की अनेदखी नहीं करें. अनुशासन पर जोर रखें. कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी. निजी विषयों में रुचि लेंगे. जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा. कला कौशल से जगह बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. लेनदेन में सावधानी बरतें. वार्ताएं सफल होंगी.

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नौकरी व्यवसाय- सेवा व्यवसाय को बढ़ावा देंगे. कारोबार में दिखावे में न आएं. अति उत्साह से बचें. करियर व्यापार सामान्य रहेगा. तार्किक गतिविधियां बढ़ेंगी. मामले लंबित रहने की आशंका है.

धन संपत्ति- वित्तीय सजगता रखें. तर्कशीलता बनाए रहें. उधार के लेनदेन में न पड़ें. बड़ों से तालमेल रखें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. परिश्रम का भाव बना रहेगा. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- जरूरी बात कहने में संकोच बना रहेगा. दूसरों का भरोसा बनाए रखें. रिश्तों में सहजता रहेगी. मित्रों का साथ रहेगा. संबंधों को मजबूती मिलेगी. संबंध निभाएंगे. सहयोग व बड़प्पन रखेंगे. प्रिय की भावनाओं का आदर करेंगे. भेंट संवाद में अतिउत्साह से बचेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबसे तालमेल रहेगा. अन्य पर शीघ्र भरोसा करने से बचेंगे. गंभीर विषयों में रुचि रहेगी. कर्मठता रखेंगे. सेहत पर ध्यान देंगे. मनोबल बढ़ाएं.

आज का उपाय: सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. कर्मठ बनें.

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शुभ अंक : 1, 2 और 3

शुभ रंग : चेरी रेड

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