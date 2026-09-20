आज 20 सितंबर 2026 तुला राशिफल: संबंधों में सुधार आएगा, व्यापार में शुभता रहेगी

श्रेष्ठ लोगों से भेंट होगी. कौशल प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. साहसिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. निजी संबंधों में संवाद एवं सहकारिता बढ़ाएंगे. वाणिज्य व्यापार में प्रभावशाली स्थिति बनाए रहेंगे. बंधुजनों से करीबी बढ़ेगी. विविध संबंधों में ऊर्जा बनाए रखेंगे. चहुंओर अनुकूल वातावरण रहेगा. सामाजिक चर्चाओं में रुचि बढ़ेगी. परिजनों से सामंजस्य रखेंगे. सुख साझा करेंगे. यात्रा के अवसर बनेंगे. चर्चा संवाद फोकस रहेगा. शुभता और सामंजस्यता बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सूझबूझ और साहस बढ़ाएंगे. कारोबार बेहतर स्थिति में रहेगा. कार्य विस्तार के प्रयास बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक सफलता बढ़त पर रहेगी. यात्राएं बढ़ेंगी. संबंधों में सुधार आएगा. व्यापार में शुभता रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. सुविधा संसाधनों एवं कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. उधार से बचेंगे. वांछित सूचना प्राप्त करेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों का घर में आना बना रहेगा. प्रेम स्नेह के प्रयास बेहतर होंगे. सहकारिता व साहचर्य को बल मिलेगा. परिवार से करीबी रहेगी. मित्रों से तालमेल रखेंगे. सभी प्रसन्न होंगे. हर्ष आनंद से आगे बढ़ेंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. संबंधों में प्रभावशाली रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आलस्य त्यागें. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. अपनों का विश्वास जीतेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनस्तर संवरेगा.

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आज का उपाय: सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. विनम्रता बढ़ाएं.

शुभ अंक : 1, 2, 3 और 5

शुभ रंग : स्फटिक के समान

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