आज 20 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: उपलब्ध अवसरों को भुनाने पर जोर होगा, कामकाजी संबंध सुधरेंगे

श्रेष्ठ कार्यों को बढ़ावा देंगे. विविा प्रयासों में गति आएगी. लाभ के अवसर बने रहेंगे. सुखद समाचार मिलेंगे. मित्रों का साथ समर्थन पाएंगे. भ्रमण मनोरंजन के मौके बनेंगे. बड़ों से सलाह बनाए रखेंगे. व्यवस्थित व अनुशासित रहेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे. भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे. महत्वपूर्ण विषय पक्ष में बने रहेंगे. कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. कारोबार में प्रभावी रहेंगे. प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक लाभ संवरेगा. पेशेवर प्रदर्शन संवरेगा. उपलब्ध अवसरों को भुनाने पर जोर होगा. कामकाजी संबंध सुधरेंगे. नियमों का पालन करेंगे.



धन संपत्ति- आर्थिक सहकार बढ़ेगा. वित्तीय विषयों में शुभ वातावरण बढ़ेगा. सभी क्षेत्रों में अच्छा करेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. अधिकारियों से भेंट होगी.

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों में स्मरणीय पल बनेंगे. निर्मिती होगी. रिश्तों में धैर्य बना रहेगा. भेंटवार्ता में उत्साह दिखाएंगे. भावनात्मक संतुलन व व्यवहारिक नियंत्रण रखेंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति खिंचवा अनुभव होगा. अपनों को सरप्राइज देंगे. प्रेम संबंधों में सहजता बनाए रखेंगे. साथियों से जरूरी बात कहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यों में तेजी रहेगी. व्यक्तित्व संवार पाएगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. आज्ञाकारिता रखेंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

आज का उपाय: सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. श्रेष्ठ जनों की आज्ञा अनुपालन बनाए रखें.

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

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