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आज 20 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे, आर्थिक अवसरों का लाभ उठाएंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 20 September 2026, Scorpio Horoscope Today: कीमती वस्तुओं में आकर्षण रहेगा. इच्छित परिणाम पाएंगे. परंपरागत योजनाएं आगे बढ़ेंगी. वरिष्ठों से भेंट होंगी. संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. आर्थिक अवसरों का लाभ उठाएंगे.

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scorpio horoscope
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घर परिवार में हर्ष बढ़ेगा. अपनों के संग आनंद से रहेंगे. उत्सव की रूपरेखा बनेगी. वाणी व्यवहार में आकर्षण बनाए रहेंगे. स्वजन प्रसन्न व प्रभावित होंगे. प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. लाभ का स्तर बेहतर रहेगा. अपेक्षित सफलता पाएंगे. आस्था एवं संस्कार पर जोर बनाए रखेंगे. घर में सुखद माहौल होगा. खानपान पर जोर रहेगा. मेहमानों का आगमन होगा. जीवन स्तर संवरेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. लोकप्रियता बढ़ेगी. अनुकूलन बढ़त पर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिकी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन और प्रबंधन में उत्साह बनाए रहेंगे. योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. भव्यता में बढ़ाने में रुचि रहेगी. सबका सहयोग रहेगा.

धन संपत्ति- कीमती वस्तुओं में आकर्षण रहेगा. इच्छित परिणाम पाएंगे. परंपरागत योजनाएं आगे बढ़ेंगी. वरिष्ठों से भेंट होंगी. संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. आर्थिक अवसरों का लाभ उठाएंगे.

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स्पष्टता बढ़ेगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा

प्रेम मैत्री- स्वजनों संग जरूरी चर्चा संवाद आगे बढ़ाएंगे. प्रियजनों का विश्वास जीतेंगे. मित्र प्रसन्न रहेंगे. मन के मामले सुखकर रहेंगे. सहयोगियों से भेंट होगी. अतिथि सत्कार में आगे रहेंगे. वचन का पालन बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता सफल होगी. अपनों को सहयोग देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- समन्वय व सक्रियता बढ़ाएंगे. संग्रह संरक्षण प्रभावी  बना रहेगा. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा.

आज का उपाय: सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. आदरभाव बनाए रहें.

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग : लाल

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