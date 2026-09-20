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आज 20 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: आर्थिक लाभ अच्छा रहेगा, नियम पालन करेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 20 September 2026, Virgo Horoscope Today: अधिकारियों से भेंट होगी. सत्ता से संबंधी विषयों पर ध्यान देंगे. भवन वाहन के मामले बनेंगे. जिद अहंकार से बचेंगे. भौतिक वस्तुओं में रुचि लेंगे. आर्थिक लाभ अच्छा रहेगा. नियम पालन करेंगे.

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virgo horoscope
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घर परिवार में अपनों के साथ सुख साझा करने का भाव रहेगा. आर्थिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. करीबियों के व्ययवहार के प्रति सहनशील रहें. करियर व्यापार में अपेक्षित सफलता पाएंगे. प्रबंधन के कार्य में सहजता बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. सीख सलाह पर ध्यान दें. स्वार्थ का त्याग करें. कामकाजी सक्रियता दिखाएं. पेशेवर वार्ता में स्पष्ट रहें. लाभ बढ़त पर रहेगा. निजी विषयों में रुचि रहेगी. घर में उर्जा उत्साह बनाए रखेंगे. सुविधाओं को बढ़ावा देंगे.

नौकरी व्यवसाय- प्रयासों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. करियर व्यापार में तेजी रखेंगे. कार्य व्यापार में व्यवस्थित रहेंगे. बड़ी सोच बनाए रखें. पेशेवरों से बनाकर चलेंगे. कारोबारी को सहयोग मिलेगा.

धन संपत्ति- अधिकारियों से भेंट होगी. सत्ता से संबंधी विषयों पर ध्यान देंगे. भवन वाहन के मामले बनेंगे. जिद अहंकार से बचेंगे. भौतिक वस्तुओं में रुचि लेंगे. आर्थिक लाभ अच्छा रहेगा. नियम पालन करेंगे.

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष संतुलित बनाए रखेंगे. रिश्तों में मतभेद से बचें. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. अपनों को सरप्राइज कर सकते हैं. वाणी व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. सबका सम्मान बनाए रखेंगे. भावुकता पर अंकुश बढ़ाएं. संवदेनशीलता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मनियंत्रण बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. घर परिवार पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य जांच नियमित रखेंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

आज का उपाय: सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. बहस से बचें.

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 5

शुभ रंग : पिस्ता कलर

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