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आज 16 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: कारोबार में लाभ होगा, अधिकारियों का साथ मिलेगा

Aaj ka Meen Rashifal 16 October 2026, Pisces Horoscope Today: जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा. शुभता का संचार रह़ेगा.

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pisces horoscope
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शासन से संबंध बेहतर होंगे. कारोबारी लोगों से बेहतर तालमेल रहेगा. तर्कशीलता बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से करेंगे. लक्ष्यगत प्रयासों में गति लाएंगे. प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे. योजनाओं ने में सफलता पाएंगे. पैतृक मामलों में रुचि बढ़ेगी. बड़ों का सहयोग रहेगा. सक्रियता से काम लेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा. शुभता का संचार रह़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- पद प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलेगा. अपेक्षित वृद्धि होगी. मेलजोल व संवाद बढ़ाएंगे. अधिकाधिक लाभ का प्रयास रहेगा. पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अप्रत्याशित लाभ बनेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक हित साधने में सफल होंगे. विविध स्त्रोतों से लाभ संवार पाएगा. लेनदेन में गति आएगी. पेशेवरता में वृद्धि होगी. विविध सकारात्मक परिणाम बनेंगे. समकक्षों में परस्पर सामंजस्यता बढ़ेगी.

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प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध सहज बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे. रिश्ते सुखकर रहेंगे. व्यवहारिक पक्ष मजबूत होगा. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. परस्पर तालमेल बढ़ेगा. साख और विश्वास बल पाएंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. परस्पर विश्वसनीय रहेंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- व्रत संकल्प को बल मिलेगा. सहभागिता और संतुलन बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर बल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा. 

आज का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी मां कात्यायनी की पूजा वंदना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. वचनपालन रखें.
 

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शुभ अंक : 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग : वासंती

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